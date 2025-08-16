Acusan a cirujano falso de causar lesiones graves a Estela en Tamaulipas

Un cateo realizado en la clínica denominada Bellu, en la colonia Unidad Nacional de Ciudad Madero, Tamaulipas, destapó un caso que ha conmocionado a la opinión pública.

Autoridades estatales acudieron al inmueble luego de que la Fiscalía del Estado recibiera una denuncia en Julio pasado por parte de una paciente identificada como Estela N., quien sufrió complicaciones graves tras someterse a una cirugía estética practicada por un médico sin acreditaciones.

José Luis "N" no tiene cédula profesional

De acuerdo con los abogados de la firma legal ESH, Héctor Vallejo, Ana Silva y José Mendoza, la víctima tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital privado, donde finalmente recibió atención especializada. Las investigaciones revelaron que el supuesto cirujano , identificado como José Luis “N.”, no contaba con cédula profesional, ni con especialidad en cirugía plástica, por lo que ejercía de manera ilegal . Hay que señalar que en la públicas de la clínica no contaba con ningún permiso por parte de las autoridades sanitarias, sin embargo operó y atendió a decenas de personas.

La clínica no cuenta con el permiso de las autoridades sanitarias

FOTO: Carlos Juárez

“Se justificó ante el juez de control la necesidad del cateo, pues había dudas fundadas sobre la legalidad de esta clínica. Nuestra representada está muy afectada física y económicamente, ha tenido que someterse a múltiples cirugías porque incluso le dejaron el abdomen abierto”, señaló la abogada Ana Silva.

Riesgos y delitos imputables

Los litigantes explicaron que el médico puso en riesgo la vida y salud de la paciente, al realizar procedimientos de alto riesgo sin preparación ni permisos sanitarios de Cofepris.

“Después de la carrera de medicina, es obligatorio contar con una especialidad y certificación del colegio de cirujanos plásticos. Este sujeto no tenía nada y aun así realizó una cirugía mayor”, recalcó el abogado Héctor Vallejo.

La defensa legal advirtió que los delitos imputables podrían ser lesiones calificadas, fraude, falsificación y uso de documentos, así como usurpación de identidad, lo que podría derivar en penas de hasta 26 años de prisión en el fuero común y 32 años en el ámbito federal.

Advierten por más víctimas de cirujano

Los abogados consideran que no se trata de un caso aislado, sino que podrían existir más víctimas.

“Hacemos un llamado a todas las personas que hayan sufrido daños en su salud tras atenderse en esta clínica o con este individuo para que se acerquen a nosotros. La ley establece que la prescripción del delito comienza cuando la persona se entera de que fue víctima, por lo que hoy es el momento de denunciar”, subrayaron. Equipo legal de la víctima

FOTO: Carlos Juárez

La clínica quedó clausurada por las autoridades tras el cateo, pues se confirmó que no contaba con permisos sanitarios para operar. Además, se investigará si hubo encubrimiento de funcionarios. Finalmente, los representantes legales reiteraron que llevarán este caso hasta las últimas consecuencias:

“Se trata de una investigación inicial, pero existen suficientes elementos que obran en contra del probable responsable. A pesar de que su defensa la encabeza un presidente de una barra de abogados de la zona, confiamos en que habrá justicia para nuestra representada”.

EDG