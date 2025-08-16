Acusan a Antonio de haber asesinado a Alma en construcción de Benito Juárez, era el velador del edificio

La Ciudad de México se encuentra conmovida por la muerte de Alma Elena Sánchez, mujer de 30 años de edad reportada como desaparecida desde el pasado 10 de mayo y cuyo cuerpo fue hallado en deplorables condiciones adentro de una obra situada en el edificio 104 de la calle Zempoala, en la colonia Narvarte, de la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía de la CDMX, el cuerpo de la víctima fue hallado dentro de una muralla al detectar una zona de cemento de reciente creación que no estaba contemplada en la construcción, lo que habría revelado las intenciones de esconder la evidencia del brutal asesinato. Además, se utilizó un binomio canino para identificar al cuerpo que se encontraba "enmurallado" y cuyos rasgos coincidían con Alma Elena, originaria de Chiapas.

Familiares anunciaron la desaparición de Alma a través de las redes sociales

FOTO: Facebook

Antonio es el principal sospechoso

Ahora, las investigaciones señalan al velador del edificio como el presunto feminicida, quien también ha sido señalado de haber sostenido una relación con la Alma Elena, por lo que las autoridades capitalinas anunciaron acciones de búsqueda para dar con su paradero y presentarlo ante la justicia.

Adriana, vecina del edificio en construcción, expresó su preocupación por las condiciones de seguridad de la colonia Narvarte, al cuestionarse qué otros hechos delictivos han ocurrido dentro del inmueble, el cual fue asegurado por la Fiscalía General de Justicia durante el pasado 14 de agosto.

Familiares recuerdan a Alma con cariño

Alme Elena enviaba videos de su trabajo a su familia

FOTO: Especial

De acuerdo con sus familiares, Elena se comunicaba todos los días a través de mensajes de texto para asegurarles que se encontraba sana y salva, mientras acudía a las obras donde trabajaba, en la colonia Narvarte. "Nunca fue una persona que estaba distanciada hacia nosotros como familia", aseguró su tía María del Rosario Sánchez. Sin embargo, al perder comunicación desde el pasado junio, acudieron al Ministerio Público para interponer su desaparición.

"Alma es una niña alegre, feliz, con nadie se mete, una niña que si le pides la mano te da la mano, una niña respetuosa", aseguró su tía en entrevista para Imagen Televisión.

edg