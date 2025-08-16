¿A qué hora lloverá HOY, sábado 16 de agosto de 2025 en CDMX y Edomex?

Luego de una semana en que tormentas azotaron a la Ciudad de México y al Edomex, las urbes tienen un respiro para este fin de semana en el que las lluvias serán más puntuales y posiblemente menos dañinas que en días pasados, cuando cayeron hasta 75 milímetros de agua por hora, sin embargo aquí te diremos a qué hora iniciará la tormenta.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señala que en días pasados el temporal lluvioso de mediados de agosto se enmarca en la temporada de lluvias, que ha sido potenciada por el Monzón Mexicano, la Onda Tropical 22 y otros sistemas que han influido en la entrada de humedad al país.

A lo largo de toda la semana se presentaron lluvias muy intensas

Las tormentas que se suscitaron desde el 10 y hasta el 14 de agosto fueron comparables al nivel de alertamiento negro que existe en países asiáticos, como China y Hong Kong. Las fuertes lluvias provocaron una serie de daños en la infraestructura de la CDMX y el Edomex, aunque no hay personas lesionadas. Entre los daños que dejaron las tormentas, las más relevantes fueron:

19, 500 pasajeros con vuelos retrasados por las inundaciones en el AICM

Cierres temporales en las líneas 2 y 3 del Metro

en las líneas 2 y 3 del Metro Las alcaldías más afectadas fueron GAM, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Iztacalco, Tlalpan y Coayocán

Sin embargo, el pronóstico del clima para este sábado 16 de agosto es con menos potencial lluvioso, aunque por la mañana el ambiente será fresco, en el Edomex se prevén incluso bancos de niebla y será en el territorio mexiquense en donde se darán lluvias puntuales fuertes, aunque en la Ciudad de México NO se prevén precipitaciones de consideración.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 23 a 25 °C.

Para Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

