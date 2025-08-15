Trenecito, tirolesa, carrusel y zona de perritos, cómo llegar en Metro y Metrobús al nuevo parque Mestizaje

Este 15 de agosto la alcaldía Gustavo A. Madero inaugurará el nuevo parque Edén Mestizaje, que busca consolidarse como un área recreativa que una al Estado de México y la Ciudad de México en un área con rezago, marginación y pobreza, a través de la recreación, por lo que los esfuerzos de las autoridades se verán reflejados en este stio al que te recomendamos llevar de paseo a tus hijos y mascotas, por lo que aquí t e daremos detalles de cómo llegar en Metro y Metrobús.

El nuevo parque Edén Mestizaje contará con las siguientes atracciones, en su mayoría gratuitas:

Zona de préstamos de bicicletas

Carrusel

Tirolesa

Trenecito

Zona infantil

Zona canina

Como puedes imaginar, la diversión será para los más pequeños, pero también habrá diversas actividades culturales y de entretenimiento para los papás y los adultos mayores, quienes conocen el lugar debido a que se ubica en donde la Secretaría del Bienestar suele entregar tarjetas de la pensión para los abuelitos que otorga el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Horarios, costo y cómo llegar a nuevo Parque Edén Mestizaje en GAM

El lugar en donde se ubica el nuevo Parque Edén Mestizaje es en Insurgentes Norte, a la salida del paradero de Indios Verdes, lo que lo convierte en un polo para el tejido social, ya que se encuentra al acceso de todos. Se prevé que la inauguración será al mediodía de este 15 de agosto. Las estaciones en las que puedes llegar son:

Metro Indios Verdes de la Línea 3

Metrobús Indios Verdes, Líneas 1 y 7

Cablebús Indios Verdes, Línea 1

Mexicable, Indios Verdes, Línea 2

Horarios

De martes a jueves



10:00 a 18:00 horas

Viernes sábado y domingo

10:00 a 20:00 horas