Sujeto arroja acido a adolescente que intentaba conquistar a su hija

Un menor de edad resultó con graves lesiones en el rostro y otras partes del cuerpo luego de que un hombre le arrojara ácido en la comunidad “Barrio Cuarto”, perteneciente al Ejido El Refugio en el estado de San Luis Potosí generando controversia en la comunidad por el acto terrible.

Elementos de Protección Civil acudieron de inmediato al lugar y brindaron los primeros auxilios, realizando labores de limpieza en las heridas, más tarde, los familiares trasladaron al joven a un hospital, donde recibió atención médica especializada tras recibir el impacto del acido.

De acuerdo con versiones extraoficiales, la agresión estaría relacionada con un conflicto personal, ya que el adolescente habría intentado acercarse a una de las hijas del atacante, la situación ha causado gran conmoción entre los habitantes de la zona, quienes demandan justicia.

Hasta ahora, las autoridades no han dado a conocer si el presunto responsable fue detenido ni el estado actual de salud del menor, por lo que queda esperar a un reporte oficial sobre lo sucedido este viernes 15 de agosto de 2025, cuando el menor fue agredido con un ataque de ácido.

¿Qué pasa si te arrojan ácido a la piel?

Cuando una persona es atacada con ácido, la sustancia provoca daños inmediatos y severos en la piel, pues la reacción química quema de manera directa los tejidos, generando lesiones que van desde irritaciones superficiales hasta la destrucción profunda de músculos y huesos, dependiendo de la concentración del líquido y del tiempo de exposición.

Estos ataques suelen dejar secuelas irreversibles y son considerados una de las formas más violentas de agresión, los primeros minutos tras el contacto con el ácido resultan cruciales así expertos médicos recomiendan enjuagar la zona afectada con abundante agua para diluir la sustancia y frenar su avance, evitando el uso de otros líquidos que puedan empeorar la reacción química.

Sin embargo, incluso con una atención inmediata, las lesiones suelen requerir tratamientos prolongados, cirugías reconstructivas y terapias de rehabilitación, el impacto de estas agresiones no se limita a lo físico ya que las víctimas enfrentan largos procesos médicos, acompañados de un profundo daño psicológico y social.