Sindicato celebra su 90 aniversario con unidad y la búsqueda de estabilidad laboral

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Luis Ricardo Aldana Prieto, encabezó la ceremonia por el 90 aniversario del gremio, destacando que la unidad y el compromiso de sus agremiados son la clave para garantizar la estabilidad laboral y la seguridad energética del país.

“Esta celebración no solo es un reconocimiento al pasado, sino un compromiso con el futuro. Abrazamos a todas las familias petroleras que han acompañado a los trabajadores de cada generación. La gran familia petrolera está unida por la esperanza y el compromiso de construir un mejor mañana, con un Pemex más fuerte y un México más próspero. Nuestros fundadores lo soñaron, nuestros padres lo consolidaron y nosotros lo vamos a mantener: es nuestra convicción”, expresó Aldana.

Respaldo de Pemex

En el evento, el director general de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, refrendó el compromiso de la empresa con la nación y sus trabajadores.

“Al mirar hacia adelante, renovamos nuestro compromiso con México, con su gente y con el legado que nos une. Nuestra fortaleza radica en la unidad y en el trabajo, construyendo juntos el porvenir de un Pemex más sólido y comprometido con el futuro del país”.

Asimismo, en representación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, recordó que el sindicato ha sido una columna de la soberanía energética desde su fundación, con casi 100 mil agremiados.

“Durante los gobiernos neoliberales se desmanteló a Pemex; ahora trabajamos en su rescate. En su momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador evitó la privatización y devolvió a Pemex su grandeza. Este esfuerzo continúa con la presidenta Sheinbaum, con un plan para convertir a la empresa en autosuficiente a partir de 2027”.

Impulso desde Tamaulipas

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, destacó el papel estratégico del estado como referente energético nacional.

“Siempre hemos exaltado la riqueza energética de Tamaulipas, desde hidrocarburos hasta energía eléctrica. Hoy, en este 90 aniversario, es un orgullo referirnos al histórico papel de las y los trabajadores petroleros. Queremos lo que nos corresponde para el bien de México”.

Autoridades y líderes presentes

El evento contó también con la presencia del presidente del Grupo 4 de Octubre, Esdras Romero Vega; el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya; y el alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, quienes coincidieron en que el STPRM ha sido pieza fundamental para el desarrollo energético y económico del país durante nueve décadas.

CS