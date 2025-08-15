SEP, FMF e INEA lanzan campaña sin precedente para combatir el analfabetismo en México

Este viernes 15 de agosto dará inicio la campaña nacional impulsada por la Federación Mexicana de Futbol, la LIGA BBVA MX, la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y BBVA, cuyo objetivo es reducir el analfabetismo y promover el derecho a la educación en personas mayores de 15 años.

La campaña aprovechará el alcance del futbol profesional en México para transmitir un mensaje claro: “Somos un equipo por la educación de México, aprender a leer y escribir es la mejor jugada”.

Esta campaña fue presentada el pasado 25 de julio durante la firma de acuerdo entre Mikel Arriola, Comisionado de la FMF, Mario Delgado, Secretario de Educación Pública, y Armando Contreras, Director General del INEA, y cuenta con un decálogo de acciones transversales en el futbol mexicano.

La campaña aprovechará el alcance del futbol profesional en México para transmitir el mensaje / FOTO: SEP/INEA/FMF

¿Qué acciones contempla la campaña contra el analfabetismo en México?