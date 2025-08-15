Seguridad y migración, ejes de reunión de México, Belice y Guatemala

Petén, Guatemala.- En punto de las 9:45 horas (tiempo local) una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su comitiva abordo, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya, en Petén, Guatemala. Después de una serie de maniobras sobre la pista del Comando Aéreo del Norte, la mandataria mexicana fue recibida con honores militares consistentes en una valla de cadetes y alfombra roja.



A nombre del Presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, el Ministro de Relaciones Exteriores Carlos Ramiro Martínez le dio la bienvenida. El Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, quien ya se encontraba en el país centroamericano, también dio la bienvenida a sus compañeros.



En el avión también viajaron, desde Chetumal, Quintana Roo, miembros del gabinete de la Presidenta: Los Secretarios de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales; de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.



También la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar; la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena. El Director del Instituto Nacional de Migración, Sergio Salomón Céspedes; el director general de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous Loaeza, y el Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel.



En vehículos oficiales, Sheinbaum tomó rumbo a un hotel para la reunión con su homólogo guatemalteco, con sus respectivas comitivas. Se calcula que el encuentro dure alrededor de hora y media, para después dar una conferencia de prensa conjunta.

Abandona Guatemala, calculando que la estancia total dure 165 minutos.

La presidenta Claudia Sheinbuam Pardo señaló que en la reunión trilateral con Guatemala y Belice esta tarde se abordarán temas como seguridad, migración y cooperación con desarrollo. En la conferencia de prensa en las instalaciones de la Base Aeronaval de Chetumal, detalló que con su homólogo guatemalteco, Bernardo Arévalo, también se abordará el tema energético

—Presidenta, preguntarle, ¿esta tarde tendrá una reunión bilateral con Belice y Guatemala? Preguntar qué falta por hacer en Centroamérica, cuáles son los retos, supongo que se hablará en materia de seguridad y migración en unos momentos más con ambos mandatarios, se le cuestionó.

—-Sí, primero es la reunión bilateral con Guatemala. Ahí vamos su servidora y varios servidores públicos, va a estar presente secretaria de la defensa marina, el secretario de seguridad, también la secretaria de energía, porque hay proyectos que tienen que ver con el abastecimiento de energía eléctrica conjuntos.

La presidenta Sheinbaum Pardo detalló que también participan los secretarios de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y Marina —por el proyecto del Tren Interoceánico, a Guatemala— y de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez —por el tema de seguridad.

“Entonces, vamos a tocar temas de seguridad, de migración, pero sobre todo de cooperación para el desarrollo, que es lo que nos interesa entre ambos países, los proyectos de trenes, los proyectos de desarrollo energético, el proyecto de un desarrollo de de un polo de bienestar para el desarrollo económico en la frontera de Chiapas y Guatemala”, detalló

—-¿Habrá peticiones especiales, presidente, para para trabajar con ambos países?, se le preguntó.

—-Es una reunión de coordinación, es una reunión de trabajo. Y después con Belice, también hay proyectos que tienen que ver con interconexión del Tren Maya, que ellos están interesados, algunos otros planteamientos que están haciendo, temas que tienen que ver con también seguridad y sobre todo temas ambientales que no quiero adelantar para el anuncio de hoy, más tarde, acotó.