¿Se retrasará el regreso a clases por el primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum? Esto dice la SEP

Debido a que la fecha del primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum coincide con la del inicio del ciclo escolar 2025-2026 en el nivel básico, cientos de alumnos, padres de familia y hasta docentes se han cuestionado si este evento de trascendencia para la vida pública nacional retrasará el regreso a clases, por ello, en esta nota te diremos qué es lo que indica la Secretaría de Educación Pública (SEP) al respecto.

Fue la propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien dio a conocer que realizará su primer Informe de Gobierno el próximo lunes 1 de septiembre, fecha en la que también se tiene contemplado el inicio del ciclo escolar 2025-2026 para los estudiantes del nivel básico, no obstante, al tratarse de un evento de gran trascendencia para la vida pública nacional surgió la duda por saber si la fecha del regreso a clases sería modificada.

Claudia Sheinbaum realizará su Primer Informe de Gobierno el 1 de septiembre. Foto: Cuartoscuro

¿Se modificará la fecha del regreso a clases en el nivel básico por el Primer Informa de Gobierno de Claudia Sheinbaum?

De acuerdo con lo que se indica en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo el lunes 1 de septiembre no está considerado como un día de descanso obligatorio, por lo que no se tiene contemplada la suspensión de labores en ningún sector productivo del país, incluyendo al gremio magisterial, lo que significa que el regreso a clases en el nivel básico se mantiene en pie para el próximo lunes 1 de septiembre tal como se indica en el calendario del ciclo escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Es importante señalar que todavía no está definido el horario en el que Claudia Sheinbaum Pardo realizará su Primer Informe de Gobierno pues el lunes 1 de septiembre también se tiene prevista su participación en la toma de protesta de los nuevos ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que se espera que sea en los próximos días cuando se ofrezcan todos los detalles al respecto, por ahora, solo se sabe que el evento en el que la titular del Poder Ejecutivo dará a conocer todos los pormenores de los primeros 11 meses de su administración será transmitido a través de los canales oficiales del gobierno de México para tener contacto directo con la ciudadanía.

La SEP iniciará el ciclo escolar 2025-2026 el 1 de septiembre. Foto: Cuartoscuro

Estas son las fechas clave del regreso a clases para el nivel básico en México

En el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se indica que, será a partir del lunes 25 de agosto cuando toda la plantilla docente del nivel básico regrese a las aulas para participar en la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, mientras que el regreso a clases para los estudiantes de kínder, primeria y secundaria de todo el territorio nacional será a partir del lunes 1 de septiembre para dar inicio a las actividades académicas del ciclo escolar 2025-2026.

Por otra parte, se informó que, durante el primer mes de clases, se tienen previstos dos puentes, el primero de ellos está programado para el martes 16 de septiembre, por la conmemoración del aniversario de la Independencia de México, mientras que el segundo será el viernes 26 de septiembre por la primera sesión ordinaria del consejo técnico escolar del ciclo escolar 2025-2026 y dicho descanso originará un fin de semana largo.