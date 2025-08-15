Ruta B de la Regio Ruta: estas son las estaciones que conectan la zona Poniente de Monterrey

La Regio Ruta continúa avanzando para ofrecer viajes gratuitos a las personas que más lo necesitan en Monterrey, Nuevo León. Hasta el momento, la iniciativa ha logrado comenzar a romper las barreras en cuanto a la desigualdad social con respecto a la movilidad.

Esto se da no únicamente por la gratuidad de sus viajes, sino por su accesibilidad. En este sistema de transporte tienen un lugar especial las personas con discapacidad, las personas de la tercera edad e incluso los animales de compañía o de soporte.

Las rutas están hechas con la intención de mejorar la forma en la que la ciudad está conectada y permitir a los estudiantes, trabajadores, amas de casa, así como jóvenes llegar a puntos importantes de la capital de Nuevo León. Con esto se fomenta el uso del transporte público para brindar trayectos humanos y sostenibles.

Esta ruta conecta el poniente de Monterrey. FOTO: gobierno de Monterrey

¿Cuáles son las estaciones de la Ruta B de la Regio Ruta de Monterrey?

A fin de que las personas conozcan los servicios que se ofrecen, el gobierno local dio a conocer todas las paradas que se realizan en la Ruta B de la Regio Ruta. Para acceder a este sistema únicamente se necesita llevar la tarjeta oficial con la que se reconoce a los usuarios y pasarla por el escáner de cada paradero.

Este beneficio es intransferible, por lo que únicamente puede ser usado por la persona que fue seleccionada como beneficiaria y no se puede hacer que dos personas pasen con el mismo plástico.

Recorrido Sentido Norte - Sur

Preparatoria "Pablo Livas" UANL Unidad Poniente

Aurrera Portal de los Valles

San Bernabé

Tramoyistas

Av. Camino del Pastizal

Preparatoria "Pablo Livas" UANL Unidad Poniente

Av. Luis Donaldo Colosio Murrieta

Av. Cabezada

Drosera

Heliotropo

Farolillo

Av. Aztlán

Av. No Reelección

Celso Cepeda

Ejército Nacional

Ecovía Plutarco Elías Calles

Este transporte es uno de los más nuevos de la entidad. FOTO: gobierno de Monterrey

Recorrido Sentido Sur Poniente - Norte

Ecovía Plutarco Elías Calles

Av. Ruíz Cortines

Av. Pedro Infante

Misión Cumbres

Parque el Tucán

Abedul

Nogal

Ecovía Valle Verde

Ecovía Embotelladora

Celso Cepeda

Av. No Reelección

Av. Aztlán

Farolillo

Drosera

Av. Cabezada

Av. Luis Donaldo Colosio Murrieta

Preparatoria "Pablo Livas" UANL Unidad Poniente

El alcalde invita a la gente a tramitar esta tarjeta. FOTO: gobierno de Monterrey

¿A qué lugares se puede llegar en la Ruta B de la Regio Ruta de Monterrey?

De acuerdo con lo dado a conocer por el gobierno de Monterrey, se busca que este transporte permita conectar puntos estratégicos y de interés para los ciudadanos, por lo que en esta ruta se podrá llegar a los siguientes puntos: