Ruta B de la Regio Ruta: estas son las estaciones que conectan la zona Poniente de Monterrey

La Regio Ruta continúa avanzando para ofrecer viajes gratuitos a las personas que más lo necesitan en Monterrey, Nuevo León. Hasta el momento, la iniciativa ha logrado comenzar a romper las barreras en cuanto a la desigualdad social con respecto a la movilidad.
Esto se da no únicamente por la gratuidad de sus viajes, sino por su accesibilidad. En este sistema de transporte tienen un lugar especial las personas con discapacidad, las personas de la tercera edad e incluso los animales de compañía o de soporte.
Las rutas están hechas con la intención de mejorar la forma en la que la ciudad está conectada y permitir a los estudiantes, trabajadores, amas de casa, así como jóvenes llegar a puntos importantes de la capital de Nuevo León. Con esto se fomenta el uso del transporte público para brindar trayectos humanos y sostenibles.
¿Cuáles son las estaciones de la Ruta B de la Regio Ruta de Monterrey?
A fin de que las personas conozcan los servicios que se ofrecen, el gobierno local dio a conocer todas las paradas que se realizan en la Ruta B de la Regio Ruta. Para acceder a este sistema únicamente se necesita llevar la tarjeta oficial con la que se reconoce a los usuarios y pasarla por el escáner de cada paradero.
Este beneficio es intransferible, por lo que únicamente puede ser usado por la persona que fue seleccionada como beneficiaria y no se puede hacer que dos personas pasen con el mismo plástico.
Recorrido Sentido Norte - Sur
- Preparatoria "Pablo Livas" UANL Unidad Poniente
- Aurrera Portal de los Valles
- San Bernabé
- Tramoyistas
- Av. Camino del Pastizal
- Preparatoria "Pablo Livas" UANL Unidad Poniente
- Av. Luis Donaldo Colosio Murrieta
- Av. Cabezada
- Drosera
- Heliotropo
- Farolillo
- Av. Aztlán
- Av. No Reelección
- Celso Cepeda
- Ejército Nacional
- Ecovía Plutarco Elías Calles
Recorrido Sentido Sur Poniente - Norte
- Ecovía Plutarco Elías Calles
- Av. Ruíz Cortines
- Av. Pedro Infante
- Misión Cumbres
- Parque el Tucán
- Abedul
- Nogal
- Ecovía Valle Verde
- Ecovía Embotelladora
- Celso Cepeda
- Av. No Reelección
- Av. Aztlán
- Farolillo
- Drosera
- Av. Cabezada
- Av. Luis Donaldo Colosio Murrieta
- Preparatoria "Pablo Livas" UANL Unidad Poniente
¿A qué lugares se puede llegar en la Ruta B de la Regio Ruta de Monterrey?
De acuerdo con lo dado a conocer por el gobierno de Monterrey, se busca que este transporte permita conectar puntos estratégicos y de interés para los ciudadanos, por lo que en esta ruta se podrá llegar a los siguientes puntos:
- Bodega Aurrera Solidaridad
- Estación de Ecovía Embotelladora
- Estación de Ecovía Plutarco Elías Calles
- Estación de Ecovía Valle Verde
- Panteón Valle Verde
- Parque Aztlán
- Parque Lago
- Parque Tucán
- Preparatoria Pablo Livas
- S-Mart Solidaridad
- Soriana Alianza
- Soriana Solidaridad
- Unidad Médica de Alta Especialidad
- Walmart Lincoln