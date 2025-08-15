Respalda Escobedo a emprendedores y fortalece la economía familiar

Con el firme propósito de impulsar el talento local y brindar herramientas para que más ciudadanos concreten sus proyectos de negocio, el gobierno de Escobedo clausuró el curso Incubadora de Negocios, donde participaron 70 emprendedores de distintos giros y servicios.

La capacitación, organizada por la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, forma parte del modelo de la 4T Norteña, que busca generar prosperidad y bienestar compartido, alineándose con el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de sentir orgullo por nuestras raíces y construir un México de oportunidades.

La ceremonia de clausura estuvo encabezada por José Antonio Quiroga Chapa, secretario técnico del Gabinete, y César Leija, secretario de Desarrollo Económico y Turismo, quienes exhortaron a los emprendedores a continuar su preparación.

José Antonio Quiroga Chapa, en representación del gobierno municipal, entrega un reconocimiento a una de las graduadas, reafirmando el respaldo a quienes fortalecen la economía local de Escobedo. FOTO: gobierno de Escobedo

La voz de las autoridades: un impulso al talento local en Escobedo

“El gobierno de Escobedo y nuestro alcalde Andrés Mijes estamos muy contentos con este tipo de actividades, que ayudan a tener un mejor municipio y un mejor México”, destacó Quiroga Chapa.

En el modelo de la 4T Norteña los emprendedores son una pieza clave en el desarrollo económico de la ciudad, ya que con cada negocio que inicia, se fortalece la economía familiar, se dinamiza el comercio y se fomenta la innovación en los productos y servicios que llegan a la comunidad.

Impulsar a los creadores de nuevos negocios, señaló Quiroga, permite abrir caminos para que el talento local se convierta en motor de desarrollo y orgullo para Escobedo.

Una de las participantes presenta su producto durante la exposición final, un espacio diseñado para fomentar el intercambio comercial y la colaboración entre los nuevos negocios de la ciudad. FOTO: gobierno de Escobedo

De la teoría a la práctica: así fue la capacitación en Escobedo

Durante una semana, los asistentes recibieron formación en temas como mercadotecnia general, mercadotecnia de contenidos, marketing de fracción, storytelling y manejo de redes sociales, impartidos por el maestro José Esteban Alveldaño Sauceda, de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Como parte final, los participantes presentaron una exposición de sus productos y realizaron un intercambio comercial entre ellos, fomentando la colaboración y el crecimiento mutuo de sus proyectos.