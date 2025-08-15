Rescatan a abuelito de 87 años de ser devorado por un cocodrilo en Tampico | VIDEO

Un abuelito de 87 años de edad fue rescatado de ser devorado por un cocodrilo cuando nadaba tranquilamente en un canal de Tampico, Tamaulipas y el caso se hizo viral debido a que toda la escena quedó registrada en video por un influencer local, no obstante, gracias al alcance que tuvo dicho episodio se supo que el adulto mayor tenía una ficha de búsqueda activa en San Luis Potosí por lo que después de toda una travesía pudo regresar a su hogar y reunirse con su familia.

Este caso salió a la luz gracias al influencer conocido como Moisés Jones, quien la mañana del martes 12 de agosto se encontraba dando un paseo por el Canal de la Cortadura y cuando estaba realizando un vlog se encontró con un abuelito nadando en la turbia agua por lo que se acercó a asistirlo, le preguntó que sí se encontraba bien y le advirtió que en la zona había cocodrilos, no obstante, el hombre se mostró despreocupado, pero momentos después el creador de contenido se percató que un “Juancho”, como llaman a los cocodrilos en Tampico”, se estaba acercando a la zona, por lo que ayudó al abuelito a salir del agua.

uD83DuDEA8uD83DuDC0A #Tampico | Momentos de terror uD83DuDE31 Un abuelito que nadaba tranquilamente en un canal fue sorprendido por un enorme cocodrilo que se le acercaba a toda velocidad uD83DuDE28. En segundos, un joven se lanzó al agua y lo rescató, evitando una tragedia. ¡Héroe sin capa! uD83DuDE4CuD83DuDCA6#Abuelito… pic.twitter.com/uQjVMFZfxK — Víctor Cabrera (@victorcabreramx) August 13, 2025

Una vez que el abuelito salió del agua, agradeció la ayuda, tomó su bastón y pudo ver con sus propios ojos el enorme cocodrilo que lo acechó momentos antes, el cual, se alejó de la zona al quedarse sin comida, al respecto el señor señaló que “se le hizo fácil meterse a nadar al canal”, además, al ser cuestionado si estaba perdido, el señor lo negó y aseguró vivir en una colonia cercana, pero mencionó que solo “había salido a cotorrear” y que regresaría caminando a su hogar una vez que se secara, por lo que el influencer y otras personas que lo ayudaron se marcharon, pero no sabían que el señor les mintió pues su casa se ubica en Ciudad Valles, San Luis Potosí y era buscado por su familia desde el 11 de agosto.

El abuelito rescatado de ser devorado por un cocodrilo en Tampico tenía una ficha de búsqueda en San Luis Potosí

Como se dijo antes, este caso se hizo viral en redes sociales y gracias a ello la familia del abuelito llamado Hermenegildo Uribe pudo ubicarlo, por lo que se pusieron en contacto con Moisés Jones para saber exactamente donde ocurrieron los hechos para ir por él pues se encontraba desaparecido desde el pasado 11 de agosto cuando salió de su casa en Ciudad Valles, San Luis Potosí sin avisarle a nadie, incluso, se supo que ya había una ficha de búsqueda activa en dicha entidad.

Una vez que los familiares de Hermenegildo Uribe supieron dónde ocurrieron los hechos se trasladaron a Tampico para buscarlo y regresarlo a casa, incluso, se supo que solicitaron la ayuda de las autoridades de dicha ciudad, por lo que se montó un operativo que duró varias horas sin obtener resultados positivos, no obstante, la noche del martes 12 de agosto se supo que el abuelito de 87 años regresó a su hogar por sus propios medios y que se encontraba en perfectas condiciones y hasta se difundió una fotografía donde se le puede ver descansando tranquilamente sobre un camastro en su casa.

De acuerdo con las declaraciones de la familia de Hermenegildo Uribe, el abuelito de 87 años de edad se encuentra en plenitud de sus facultades mentales, por lo que se cree que simplemente quiso salir a pasear, no obstante, no emitieron comentarios sobre su peligroso encuentro con un “Juancho” de Tampico.