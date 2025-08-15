”Regulación necesaria”: Brugada sobre scooters y bicicletas eléctricas en CDMX

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, respaldó la iniciativa de ley que se discute en el Congreso capitalino para regular el uso de scooters y bicicletas eléctricas que rebasen los 25 kilómetros por hora, con el objetivo de salvaguardar la integridad de las y los habitantes de la Ciudad de México que utilizan banquetas y ciclovías.

“Es una regulación necesaria que beneficia a la seguridad de la población que utiliza las ciclovías y las banquetas, como son los peatones, y que ahora no podrán circular sobre ellos. Pensamos que esta reforma era importante porque ayuda a garantizar en la ciudad el orden de quienes pueden y quienes no pueden utilizar algunos espacios para su transportación”, afirmó.

La mandataria capitalina señaló que las movilizaciones en contra de la reforma están vinculadas con las empresas que operan estos vehículos, las cuales se han reunido con legisladores para abordar el tema.

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, explicó que la regulación se enfocará únicamente en los vehículos que superen los 25 kilómetros por hora, ya que, además de tener mayor peso que los convencionales, circulan por ciclovías, lo que representa un riesgo para la ciudadanía.

“Alcanzan velocidades que pueden poner en riesgo a las personas y, por lo tanto, generar problemas de salud, accidentes, hechos de tránsito no deseados. Las que rebasen esta velocidad (25 km/h), ya sea por voltaje, por potencia o por dimensiones, tendrán que ser reguladas. No se regulan todas, sólo aquellas que puedan considerarse de riesgo”, detalló.

Añadió que los scooters y bicicletas eléctricas que excedan el límite deberán tratarse como motocicletas, lo que implicará que el conductor o conductora cuente con licencia para circular, así como casco y otros elementos de protección. “No podrán circular en ciclovías ni en banquetas, tendrán que circular en los espacios de la calle igual que otros vehículos”, apuntó.

García Nieto subrayó que la iniciativa es relevante para garantizar la seguridad tanto de peatones como de otros conductores. “Es benéfico para toda la ciudadanía, y además, para mandar un mensaje, porque hay mucho crecimiento de estos vehículos que pueden generar un problema muy importante para la movilidad en la ciudad”, concluyó.

CS