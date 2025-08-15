Quintana Roo combate el sargazo con centro de monitoreo de tecnología satelital

Chetumal, Quintana Roo.— La gobernadora Mara Lezama señaló que son el único estado con un centro de monitoreo del sargazo operado con tecnología satelital en colaboración con la Agencia Espacial Europea. En la conferencia de prensa y ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que tienen mas 9.5 punto kilómetros de barreras anti sargazo junto con la Secretaría de Marina.

“Operamos 11 sargaceras costeras, una transoceánica, 22 embarcaciones menores y estamos por recibir cuatro embarcaciones más de aguas someras. Esta capacidad nos ha permitido recolectar más y disponer de más de 60 mil toneladas en lo que va del año. Y a su vez, somos punta de lanza en la región al ser el estado que más ha invertido en entender, entender el impacto y los posibles usos del sargazo”, dijo en las instalaciones de la Base Aeronaval de Chetumal.

La gobernadora dijo que así se anticipan a la llegada de la macro alga “También contamos con un semáforo que marca por color qué cantidad de sargazo tiene cada playa y cuáles están libres de la macroalga”, dijo. Señaló que también se contará con un Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar será una realidad.

“El objetivo es convertir un reto ambiental que lo es, y es un gran desafío, en una oportunidad de desarrollo con bienestar, y quiero decirles que vamos muy avanzadas y avanzados en ello”; añadí.

Mara Lezama relató que Quintana Roo continúa consolidándose como un destino de confianza para la inversión privada en México. “Durante el año 2024 se registraron 15 nuevos centros de hospedaje, incorporando 9 mil 915 nuevas habitaciones, y al corte del primer semestre de este 2025 se han sumado cuatro nuevos centros de hospedaje, dando un total de 6 mil 339 habitaciones, reflejo de la confianza en los gobiernos de la cuarta transformación”, refirió.

Detalló que la proyección para el segundo periodo de este 2025 y al 2027, está la incorporación de 23 centros de hospedaje más, lo que representa 8 mil 353 habitaciones, de las cuales 11 hoteles con 5 mil 203 habitaciones abrirán antes de concluir este año. Lezama dijo que las inversiones turísticas suman más de 2 mil millones de dólares.

“En datos duros hoy, Quintana Roo genera una derrama de 400 mil millones de pesos anuales, cuenta con cuatro aeropuertos internacionales,12 estaciones del Tren Maya, 136 mil cuartos de hotel, y sumando 12 destinos turísticos, más de 7 millones de cruceristas, 33 de pasajeras y pasajeros vía aérea, y 22 millones de turistas”, apuntó.

