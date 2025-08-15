¿Quién es Isadora "N", participante de “Miss México 2025" detenida con armamento en Autopista El Sol?

La noche del pasado jueves 14 de agosto, las autoridades de seguridad detuvieron en Acapulco, Guerrero, a Isadora N, actual Miss Guerrero 2024, esto debido a presunta portación de un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, informaron fuentes locales, de acuerdo con el reporte, la joven de 25 años, originaria del puerto, fue interceptada en la caseta de La Venta, sobre la Autopista del Sol.

Así el vehículo en el que viajaba, una camioneta blanca, fue marcado para detenerse por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en coordinación con la Guardia Nacional, por lo que Isadora N y su supuesto escolta quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante la revisión, los agentes localizaron un arma de fuego y cartuchos útiles dentro del vehículo, lo que llevó a que Lagos y su acompañante fueran asegurados y trasladados a las instalaciones de la FGR, por lo que habra que esperar la resolución del caso tan viral.

¿Quién es Isadora N?

Nacida en Acapulco y de 25 años, es licenciada en Derecho y actualmente estudia gastronomía, se encontraba en preparación para representar a Guerrero en el certamen Miss México 2025, hasta que el incidente truncó sus planes y la colocó en el centro de un proceso legal que se definirá en las próximas 48 horas.

De acuerdo con fuentes cercanas, las autoridades evaluarán si puede obtener la libertad bajo fianza o si será presentada ante un juez de control para dar inicio a su juicio pues la noticia ha causado gran revuelo en redes sociales y en el ámbito del espectáculo estatal, donde Isadora N era vista como una de las promesas con mayor proyección de la belleza guerrerense en concursos nacionales.

Asimismo la mujer de 25 años de edad ha mencionado que tiene una profunda conexión con los animales, especialmente con los perros lo que la ha llevado a ser voluntaria a tras de los años en distintos albergues de adopción, campañas de esterilización y vacunación.