¿Qué pasa si repruebas el examen de conducir en JALISCO?

El examen de conducir es uno de los requerimientos indispensables para poder tramitar la licencia que permite manejar cualquier vehículo automotor en el estado de Jalisco. Sin pasar este filtro, es imposible que una persona pueda sacar de forma legal un automóvil o motocicleta a las calles.

Debido a esto, hay personas que se ponen muy nerviosas a la hora de llevar a cabo esta prueba y terminan reprobándola. No todo está perdido para quien pasa por esta situación, debido a que el Reglamento de la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado Jalisco tiene un apartado específico para esto.

De acuerdo con el Artículo 73 de esta norma, la persona que no pase esta prueba deberá esperar al menos 15 días naturales antes de poder volver a presentarla. Si intenta hacerlo de nueva cuenta antes de que pase esta fecha, será rechazada.

La licencia de conducir es una de las identificaciones más importantes para los automovilistas. FOTO: Archivo.

¿Cuántas veces se puede presentar el examen de conducir?

Mientras que la persona no tenga algún impedimento como haber sufrido la cancelación de su licencia de conducir por haber incurrido en un falta grave al Reglamento de Tránsito, podrán volver a presentar la prueba todas las veces que se quieran.

Entre cada uno de los trámites deberán pasar al menos 15 días. Esto no genera un historial que vuelva mas complicado el examen, por lo que se recomienda a los interesados prepararse en este espacio de tiempo.

La prueba será la misma, aunque dependiendo de quién la realice, podría cambiar en cuanto al orden o a la ejecución de la evaluación. Este test tiene el objetivo de determinar si una persona tiene las habilidades físicas y teóricas para poder conducir una unidad por las calles.

Los autos de Jalisco deben cumplir con portar placas, tarjeta de circulación y su chofer debe llevar el permiso correspondiente. FOTO: Archivo.

¿Qué requisitos se necesitan para tramitar la licencia de conducir en Jalisco?

De acuerdo con la norma local vigente, las personas que buscan conducir algún automotor deberán de cumplir con una serie de requisitos que se deben de presentar ante las autoridades. La falta de alguno de ellos impedirá que se permita continuar con el trámite.