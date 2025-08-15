¿Qué pasa en la Línea 2 del Metro, HOY 15 de agosto?

Durante la madrugada de hoy, 15 de agosto, las redes sociales del Metro del Sistema de Transporte Colectivo (STC) anunciaron el cierre temporal de 15 estaciones en dirección a la terminal de Taxqueña, luego de que un supuesto corto circuito afectara las operaciones en la interestación de Zócalo-Pinos Suárez, alrededor de las 18:00 horas del pasado jueves, 14 de agosto.

Sin embargo, alrededor de las 6:10 horas, el STC informó sobre la reanudación del servicio en todas las estaciones que van de Taxqueña a Cuatro Caminos, que recorre el oeste y sur de la Ciudad de México.

#AvisoMetro: Debido a trabajos en la zona de vías de la Línea 2, el servicio se ofrece de Cuatro Caminos a Hidalgo en ambos sentidos. No se ofrece servicio de trenes de Hidalgo a Tasqueña, se coordina apoyo con unidades de @RTP_CiudadDeMex.

¿Qué estaciones resultaron afectadas?

Ahora, la Línea 2 nuevamente pausó operaciones en las siguientes estaciones:

Hidalgo

Bellas Artes

Allende

Zócalo

Pino Suárez

San Antonio Abad

Chabacano

Viaducto

Xola

Villa Cortés

Nativitas

Portales

Ermita

General Anaya

Taxqueña

De acuerdo con información del Metro, el personal se acudió desde la madrugada a las vías para reanudar la operación en toda la Línea 2 lo antes posible. Sin embargo, usuarios que se dirigen a Cuatro Caminos, reportaron tiempos de espera de al menos 20 minutos, esto pese a que el tramo de Revolución a Cuatro Caminos no se sometió a mantenimiento.

¿Por qué se pausó la línea 2?

Cabe recordar que la Línea presentó complicaciones en su servicio durante el día de ayer, tras el reporte de una falla en el sistema eléctrico, lo que obligó a los usuarios a descender de la unidad, entre las estaciones de Zócalo y Pino Suárez, alrededor de las 18:00 horas.

A través de las redes sociales, se viralizó el momento exacto en que se generó una nube de humo dentro de los vagones, mientras el tren detuvo su marcha en dirección a Taxqueña. El humo generó incertidumbre y momentos de pánico entre los pasajeros, quienes se colocaron en el suelo para evitar posibles incidentes, hasta que personal del Metro los descendió con el fin de dirigirlos a la próxima estación, a lo largo del túnel subterráneo.

? Servicio normal – Línea 2

Se ha restablecido la operación en toda la Línea 2, de Tasqueña a Cuatro Caminos, luego de la intervención inmediata de los técnicos del Metro en la interestación Pino Suárez – Zócalo.



Se ha restablecido la operación en toda la Línea 2, de Tasqueña a Cuatro Caminos, luego de la intervención inmediata de los técnicos del Metro en la interestación Pino Suárez – Zócalo.

Adrián Rubalcava, director General del Metro, acudió a la Línea 2 anoche para supervisar la intervención de los técnicos explicó que se instaló una serie de cupones que funcionan como aisladores para evitar cortos circuitos en las vías, luego de que las intensas lluvias afectaran el cupón anterior y causaran un chisporroteo y humo en el carril. Así mismo, agradeció la paciencia de los usuarios para la reanudación de los servicios en la Línea Taxqueña-Cuatro Caminos.

