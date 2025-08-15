Presidente de Guatemala dice a Claudia Sheinbaum que su presencia es motivo de alegría y orgullo para guatemaltecos

El presidente de la República de Guatemala, César Bernardo Arévalo de León, dio la bienvenida a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en el Comando Aéreo del Norte, donde también le dijo a la mandataria mexicana que su presencia en territorio guatemalteco es motivo de mucha alegría y mucho orgullo para los guatemaltecos.

El presidente Bernardo Arévalo aseguró que desde el comienzo de su administración encontró en Claudia Sheinbaum Pardo los compromisos compartidos de trabajo por el bienestar de los pueblos.

Al servicio de los pueblos y para transformar realidades que siendo el producto de enormes sufrimientos históricos no dejan de atesorar la esperanza de ese futuro brillante que todos y todos los pueblos de la región nos merecemos", dijo el mandatario guatemalteco.

El presidente de Guatemala, César Bernardo Arévalo de León, recibe a la mandataria de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en el Comando Aéreo del Norte. Créditos: @Claudiashein

¿Quiénes forman parte de la comitiva mexicana que viajó a Guatemala?

El presidente de ese país aseguró que trabajando en conjunto, en colaboración y en coordinación como lo han venido haciendo en estos días previos a la reunión, podrán cumplir su compromiso con los ciudadanos que les dieron el mandato de gobernar.

Este viernes en punto de las 9:45 horas (tiempo local) una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su comitiva abordo, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya, en Petén, Guatemala. Después de una serie de maniobras sobre la pista del Comando Aéreo del Norte, la mandataria mexicana fue recibida con honores militares consistentes en una valla de cadetes y alfombra roja.

A nombre del Presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, el Ministro de Relaciones Exteriores Carlos Ramiro Martínez le dio la bienvenida.

En el avión también viajaron, desde Chetumal, Quintana Roo, miembros del gabinete de la Presidenta: Los Secretarios de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales; de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

También la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar; la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena. El Director del Instituto Nacional de Migración, Sergio Salomón Céspedes; el director general de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous Loaeza, y el Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel.