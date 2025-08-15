Plaza Mítikah reanuda sus operaciones HOY 15 de agosto tras incidente con elevador

La alcaldía Benito Juárez informó la noche de este viernes 15 de agosto la reapertura del centro comercial "Plaza Mitikah", luego del incidente que se vivió en una de sus elevadores. Las autoridades de la demarcación confirmaron la reanudación de actividades luego de recibir la documentación requerida.

Mediante un comunicado, la alcaldía Benito Juárez detalló que autoridades de la Plaza Comercial presentaron ante la Dirección de la Unidad de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil la documentación requerida, esta fue analizada y cumple con lo solicitado para garantizar la seguridad de los asistentes.

Los documentos que se entregaron fueron los siguientes:

Programa Interno de Protección Civil

Aval de verificación de los elevadores y las escaleras mecánicas en la plaza

Bitácoras de mantenimiento y dictámenes de las empresas que realizan el mantenimiento de elevadores

Visto Bueno de Seguridad y Operación de las instalaciones actualizado

Constancia de Seguridad Estructural

"Para la alcaldía Benito Juárez cualquier percance que ponga en riesgo a las personas es de relevancia y los protocolos de actuación en mayor o menor medida deben ser aplicados de forma progresiva para salvaguardar la integridad de vecinos, visitantes y trabajadores", se lee en el comunicado oficial

Asimismo, se informó que el área de Protección Civil llevará a cabo una inspección técnica de todos los establecimientos para constatar que cumplen con las normas en dicha materia. "La alcaldía Benito Juárez refrenda el compromiso con el orden y la seguridad en beneficio de toda la comunidad benitojuarense", agregó.