Perrito firma como testigo en la boda civil de sus dueños, no creerás cuál fue su reacción | VIDEO

Un perrito se ha hecho viral en internet por participar como testigo en la boda civil de sus dueños, un acto que conquistó el corazón de muchos usuarios en las redes sociales, pero también robó risas al ver su reacción cuando tomaron su patita para colocarla en la tinta, que dejaría su huellita como firma.

Incluir a tu perrito en uno de los momentos más importantes de tu vida podría ser acto de amor que quedará para siempre en tu recuerdo porque para muchos las mascotas forman parte de la familia, sin embargo, ese instante de ternura podría convertirse en un momento divertido cuando tu testigo de cuatro patas hace gestos antes de poner su huellita, como le sucedió a está pareja de recién casados.

El video compartido en la cuenta de Instagram de vivianaangu muestra el momento previo a la boda con la pareja tomándose la foto oficial, pero en la siguiente escena aparece nuestro testigo de nariz húmeda y cola larga siendo cargado por el futuro novio, mientras la prometida toma del brazo al hombre con el pasará el resto de sus días.

Nuestro testigo de nariz húmeda y cola larga impregna su huellita de tinta azul. Créditos: Instagram de vivianaang.

Video genera polémica en redes sociales

Con la música de fondo diciendo “adivina donde estoy”, aparece nuevamente nuestro testigo peludito, siendo tomado de su patita derecha por el novio para impregnar su huellita de tinta azul, la cual con ayuda de sus dueños será colocada como firma en el acta de matrimonio, simulando ser uno de los testigos de este amor.

Pero la reacción del perrito para algunos parece expresar muchos sentimientos, algunos de ellos fueron escritos en las redes sociales por usuarios que no dejaron pasar el momento como: “El perrito no quería ver en la que se metió el novio”, otros escribieron: “El perrito diciendo comeré el acta apenas vea que se la ofrecen”.

También hay usuarios que celebraron la creatividad y el cariño que demostró la pareja hacia su mascota con comentarios como:

“Es que ese 4 patitas es el verdadero testigo. El del día a día. El de la vida cotidiana… no encontrarán a nadie mejor!”, comentó un usuario. Otros expresaron: “ajaja que bonitooooo el mejor testigo del mundo mundial felicidades!!”.

¿Pueden ser testigos para una boda nuestras las mascotas en México?

De acuerdo con el Registro Civil en México, los testigos de un matrimonio civil deben ser personas mayores de edad con capacidad legal, tal como lo establece el Código Civil Federal (Artículo 52) y leyes estatales.

Por lo que las mascotas, al no tener personalidad jurídica, no pueden ser testigos de un matrimonio civil. Por lo que este acto simbólico de la pareja solo mostró la importancia que tienen las mascotas en las familias jóvenes .

Hasta el momento el video ha alcanzado más de 140 mil me gusta en la cuenta oficial de Instagram de vivianaangu y sigue acumulando cientos de reproducciones todos los días.