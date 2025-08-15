Pemex canceló contratos: Sheinbaum

Chetumal, Quintana Roo.— La presidenta Claudia Sheinbuam Pardo manifestó que Petróleos Mexicanos (Pemex) canceló contratos cuando se detectó intento de soborno, cuyo caso está en una corte en Estados Unidos por presuntos casos de corrupción entre 2019 y 2021.

En la conferencia de prensa en las instalaciones de la Base Aeronaval de Chetumal, informó que Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, informará del tema.

Este lunes el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer los supuestos sobornos a funcionarios de Pemex entre 2019 y 2021 que hicieron dos empresarios —uno de ellos prófugo y ex candidato del PAN al gobierno de Campeche, Mario Alberto Ávila, Lizárraga— para obtener contratos.

Presentarán informe la próxima semana



La presidenta Sheinbuam Pardo indicó que “le pedí a Raquel Buenrostro que pudiera presentarlo la próxima semana en la mañanera”.

“Es importante que sepan que estos contratos no se llevaron a cabo. Es decir, hubo un intento de soborno, pero no se llevaron a cabo. Los nombres, qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió en el momento, lo va a informar la secretaria Buenrostro en la próxima semana, para que todo el pueblo de México tenga la información y se sepa qué pasó, quiénes fueron los que intentaron hacer el soborno y cómo en su momento, Octavio era director de Pemex, se cancelaron en el momento en que tuvieron conocimiento estos contratos”, detalló.

Destacó que será la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno y no Pemex quien dará detalles del caso.

“Sí. Se tiene toda la información. Se dio información de las personas, una que está detenida y otra que está fugitiva. La persona fugitiva trabajó en Pemex, fue candidato del PAN, pero en el momento que se tuvo conocimiento, se suspendieron esos contratos. Entonces, toda la información detallada de lo que pasó, cómo pasó, y si en el proceso es factible dar los nombres, se darán los nombres”, recalcó.