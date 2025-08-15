Onexpo Valle de México: no hay desabasto de gasolina sino un problema de logística en la distribución

Fernando González Piña, vicepresidente de Onexpo Valle de México, aseguró que existe tranquilidad de que no hay desabasto de gasolina en México y aclaró que el producto existe las terminales por lo que el problema es la logística del transporte, pero Petróleos Mexicanos (Pemex) ya está haciendo nuevos contratos y pidiendo servicios adicionales para que este fin de semana despertemos con un escenario totalmente regularizado.

"Como ya lo mencioné y también la Presidenta lo ha señalado, no es la falta del producto, lo que tenemos es una pequeña irregularidad en los programas de reparto, que eso es lo que ha ocasionado que en un porcentaje mínimo, correspondiendo al Valle de México”, explicó González Piña en entrevista para el programa de “Maca Diario”, de El Heraldo Radio, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

Detalló que solo es el 5% de las estaciones en el Valle de México las que se han visto afectadas en la distribución, en algunas zonas de Chiapa y Nuevo León, pero confió en que con los apoyos que ha solicitado Pemex para regularizar la distribución en las estaciones quede totalmente regularizado el próximo lunes 18 de agosto.

El 5% de las gasolineras en el Valle de México se han visto afectadas en la distribución de combustible. Créditos: Cuartoscuro/archivo

¿Que sucede con el abasto de gasolina en CDMX y área conurbada?

El vicepresidente de Onexpo Valle de México hizo un llamado a la población a no caer en compras de pánico porque sí hay producto y señalo que esta acción puede dejar sin combustible a otra personas que lo estén necesitando.

Reiteró su petición de causar ningún situación de pánico ni desabasto.

Desde la noche del jueves 14 de agosto Petróleos Mexicanos (PEMEX) informó que implementará acciones de inmediatas para reforzar el suministro de gasolinas en la Ciudad de México y área conurbada. Lo anterior debido a los retrasos que persiste en algunas estaciones por trabajos de mantenimiento en unidades de transporte y a una disponibilidad temporalmente reducida de autotanques.