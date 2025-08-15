Omar García Harfuch: han sido detenidos 214 extorsionadores en Quintana Roo

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana informó que en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, han sido detenidas en el estado de Quintana Roo 214 extorsionadores durante la Mañanera del Pueblo encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum y realizada desde Quintana Roo.

"También en Playa del Carmen fueron detenidos ocho integrantes de un grupo delictivo donde se aseguraron 13 armas largas y cuatro armas cortas. El trabajo conjunto ha permitido disminuir el 61% la incidencia de los homicidios dolosos en el último año, el robo a transeúnte ha disminuido en 22%, robo de vehículo 8% y robo a comercio 6%", delcaró Omar García Harfuch.

Foto: Especial

Versión estenográfica del mensaje ofrecido por Omar García Harfuch, durante la conferencia “Las Mañaneras del Pueblo”

Muy buenos días.

Con su permiso Presidenta.

Hoy agradecemos a la gobernadora Mara Lezama por la estrecha coordinación en materia de seguridad, cada vez estamos incrementando más las operaciones en conjunto de objetivos en común, aquí en Quintana Roo, pero también en Ciudad de México.

En la estrategia integral de seguridad que dirige la Presidenta Claudia Sheinbaum, del 1 de octubre al 11 de agosto del 2025, se han dado los siguientes resultados:

* Se aseguraron 1,300 kilos de droga, aquí en Quintana Roo

* Fueron detenidas 3,258 personas, todos por delitos de alto impacto y la Fiscalía General del Estado ha vinculado a más de 90%, además de 1,000 sentencias condenatorias, evitando así la impunidad

* Se decomisaron casi 300 armas de fuego, 6,200 cartuchos y cientos de cargadores.

Sólo en el mes de julio fueron detenidas 94 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 432 kilos de droga y destacan las siguientes acciones realizadas por el Gabinete de Seguridad en coordinación con las autoridades del estado:

En el municipio Benito Juárez, se desplegaron 11 operativos coordinados, donde fueron detenidas 28 personas, se aseguraron más de 200 kilos de droga, 22 armas de fuego y se rescataron a 20 mujeres víctimas de trata de personas.

Entre las detenciones en esta región destaca el operativo realizado por la Secretaría de Marina y las instituciones del Gabinete de Seguridad, así como las autoridades estatales, donde fue detenido David Ricardo “N”, quien cuenta con orden de aprehensión en Florida, Estados Unidos, por el delito de tráfico de armas.

Entre los detenidos en este municipio, se encuentran 13 integrantes del Cártel del Pacífico identificados como generadores de violencia.

En Playa del Carmen, se detuvo María José, alias “Lorena”, jefa de plaza y generadora de violencia en Tulum, donde formaba parte de una célula delictiva identificada con un grupo delictivo en Sinaloa.

En diferentes municipios, el Gabinete de Seguridad y las autoridades locales detuvieron a cinco personas más en operativos realizados en bares, además de asegurar armamento y equipo táctico.

Es importante destacar que el Gabinete de Seguridad mantiene una estrecha coordinación con la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, para desarrollar investigaciones que permitan identificar, ubicar y detener objetivos prioritarios.

En esta colaboración, se han cumplimentado tres órdenes de aprehensión de objetivos prioritarios en Mérida, Yucatán, por los delitos de homicidio calificado y extorsión, entre ellos, resalta Zacarías “N”, alias “El Skini”, líder de la célula “Los Skini”, generador de violencia en la zona hotelera de Cancún.

Brenda “N” y Mariana “N”, encargadas de recibir los depósitos de dinero, producto de las extorsiones.

Por otra parte, destaca la detención de José Benjamín “N”, alias “Cuervo”, líder de la estructura criminal de “Los Compich”, considerado objetivo prioritario y uno de los principales generadores de violencia en Tulum.

En Playa del Carmen, fue detenido Bernardo Alejandro “N”, integrante de un grupo criminal dedicado a la extorsión y al acaparamiento forzado de mercancías y servicios en el Estado de México, que se había dado a la fuga cuando se implementó la “Operación Liberación” con las autoridades del Estado.

También en Playa del Carmen fueron detenidos ocho integrantes de un grupo delictivo donde se aseguraron 13 armas largas y cuatro armas cortas.

El trabajo conjunto ha permitido disminuir el 61% la incidencia de los homicidios dolosos en el último año, el robo a transeúnte ha disminuido en 22%, robo de vehículo 8% y robo a comercio 6%.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, han sido detenidas en el estado de Quintana Roo 214 extorsionadores, asimismo.

Asimismo, no se ha registrado ningún caso de secuestro.

Estos resultados son posibles gracias a la coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Fiscalía del estado, el Gobierno de Quintana Roo y sus autoridades.

Muchas gracias.