Omar García Harfuch destaca reducción del 61 por ciento en homicidios dolosos de Quintana Roo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana informó sobre la incidencia delictiva durante los últimos 10 meses

Omar García Harfuch durante la Mañanera del Pueblo Foto: Gobierno de México

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch informó que la incidencia de los homicidios dolosos en el estado de Quintana Roo disminuyó 61% en los últimos 10 meses. 

En conferencia de prensa en Chetumal, el responsable de la seguridad en el país señaló que entre el 1 de octubre de 2024 al 11 de agosto 2025 se lograron importantes disminuciones en la incidencia delictiva en la entidad por la coordinación entre autoridades federales y estatales.

Destacan avance contra el crimen en Quintana Roo

“Ha permitido disminuir el 61% de incidencia de los homicidios dolosos en el último año; el robo transeúnte en 22%; robo vehículo 8%; y robo comercio 6% en el marco de la Estrategia Nacional Contra la Extorsión han sido detenidos en el estado 214 extorsionadores, asimismo, no se ha registrado ningún caso de secuestro. Estos resultados son posibles gracias a la coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Fiscalía del Estado, el gobierno de Quintana Roo y sus autoridades”, explicó.

Omar García Harfuch detalló que se aseguraron 1,300 kilos de droga y detenidas 3 mil 258, personas todos por delitos de alto impacto.

“La Fiscalía General del Estado ha vinculado a más de 90%, además de 1,000 sentencias condenatorias, evitando así la impunidad. Se decomisaron casi 300 armas de fuego, 6 mil 200 cartuchos y cientos de cargadores, sólo en el mes de julio fueron detenidas 94 personas por delitos de alto impacto.  Se aseguraron 432 kilos de droga”, precisó.

