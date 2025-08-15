Ofrece Monterrey colaboración total con la FIFA, el Estado y Guadalupe para realizar con éxito la Copa Mundial 2026

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, acudió este viernes a una nueva reunión con integrantes del Comité Organizador de la Copa Mundial FIFA 2026 en el estadio BBVA.

La cita fue para que las autoridades locales conocieran los pormenores para los dos partidos de repechaje que se disputarán aquí en marzo próximo.

El munícipe refrendó la disposición de todo su gobierno para colaborar a fin de que el torneo tenga éxito y deje en alto el nombre de la entidad y del país a nivel global.

Monterrey se prepara para recibir a miles de visitantes con mejoras en infraestructura y una convocatoria histórica de 5 mil voluntarios, que formarán parte esencial del evento global. FOTO: gobierno de Monterrey

Un compromiso de seriedad y colaboración

“Ahorita tenemos que trabajar por Nuevo León, por México, por Monterrey, por los diferentes municipios, y tenemos toda la disposición; tenemos que ser serios, ordenados y colaborativos con los diferentes gobiernos”, pidió.

Para la capital del estado, estos encuentros, denominados de repechaje intercontinental, son una prueba previa al Mundial. Del repechaje saldrán los dos últimos equipos que competirán en la justa mundialista.

Los organizadores explicaron los procedimientos para los juegos de marzo, también hablaron de la señalética para la Copa y del legado o impacto social en materia ambiental, educativa y de infraestructura urbana que tendrán los municipios.

El estadio BBVA será la sede de dos partidos del repechaje intercontinental en marzo, sirviendo como una prueba clave de organización y logística de cara a la justa mundialista. FOTO: Archivo.

Legado urbano y una convocatoria histórica

El gobierno de la ciudad se comprometió a implementar medidas que minimicen la huella ecológica del Mundial y a fomentar una cultura de sostenibilidad; también promoverá el deporte como una herramienta para la transformación social, donde las nuevas generaciones aprendan la disciplina, el trabajo en equipo y la inclusión.

Sobre la infraestructura urbana, la administración regia contempla proyectos que incluyen rehabilitar espacios públicos, mejoría en la movilidad y seguridad, y adecuación de instalaciones que recibirán a miles de visitantes.

Otro tema puntual en la junta fue el del voluntariado, se espera que participen alrededor de 65 mil, lo que colocaría a esta zona como la de mayor participación en ese sentido que ha tenido la FIFA en su historia. Tan solo en Monterrey serían 5 mil colaboradores.