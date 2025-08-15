No hay desabasto de combustible: Presidenta

Chetumal, Quintana Roo.— La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que se está resolviendo un problema de distribución de combustible, porque no hay desabasto. En la conferencia de prensa en las instalaciones de la Base Aeronaval de Chetumal, indicó que los carro tanques (pipas) que se adquirieron en el sexenio anterior pasarán de la Secretaría de la Defensa Nacional a Pemex.

—Presidenta, el tema del desabasto de combustibles, parece que se está propagando a otras entidades, se le cuestionó.

—No, no hay desabasto y cualquier problema que tenga que ver con los contratos de transportistas ya se está resolviendo, pero no hay desabasto de combustible, hay combustible, es más bien un tema del transporte que ya se está resolviendo, recalcó.

La presidenta Sheinbaum Pardo comentó que se está atendiendo el tema de distribución de combustible.

—Y si es un tema de transporte, preguntarle, presidenta, ¿qué sucede o qué pasó con las pipas que se adquirieron en el sexenio pasado?, se le insistió.

—Sí, una parte de estas pipas seguía administrando la Secretaría de la Defensa Nacional y ahora van a pasar a Petróleos Mexicanos, es parte del tema que se está viendo en este momento, pero está resuelto y no hay problema, digamos, de abasto, se está atendiendo, acotó.