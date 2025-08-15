Monterrey espera lluvias aisladas y una temperatura de hasta 36 grados para este sábado | PRONÓSTICO 16 DE AGOSTO

Tras una semana marcada por días calurosos intercalados con lluvias ocasionales, los regiomontanos miran al fin de semana con cierta incertidumbre, preguntándose si la ola de calor seguirá dominando o si los chubascos regresarán para brindar alivio.
Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), se anticipa que el calor continuará, aunque podría manifestarse con algunos eventos puntuales de precipitación, particularmente durante la tarde del sábado.
Este comportamiento corresponde al patrón típico de la canícula, periodo de intenso calor dentro del verano, que suele comenzar en la segunda quincena de julio y prolongarse hasta finales de agosto. Aunque en este contexto el calor es la norma, los chubascos ocasionales podrían romper la monotonía, sobre todo este sábado.
¿Va a llover en Monterrey este 16 de agosto? | PRONÓSTICO DEL CLIMA
El sábado se prevé que las condiciones climáticas se mantengan similares a las observadas durante la semana, con un ambiente cálido y la posibilidad de lluvias aisladas.
Por la mañana, Monterrey amanecerá con temperaturas alrededor de los 25°C y un cielo parcialmente despejado, sin pronóstico de precipitaciones.
Durante la tarde, el termómetro marcará su punto más alto del día, alcanzando hasta 36°C. El cielo se mantendrá parcialmente soleado, aunque no se descarta la aparición de chubascos dispersos o tormentas breves en algunas zonas.
Hacia la noche, el calor disminuirá levemente hasta los 26°C, con un cielo entre nubes y claros, y chubascos esporádicos que podrían presentarse en las primeras horas nocturnas.
Recomendaciones y medidas preventivas para la población en Monterrey
Con base en las condiciones climáticas previstas y el contexto estacional, se recomienda a la ciudadanía regiomontana lo siguiente:
- Optar por ropa fresca, de colores claros y materiales transpirables (como algodón o lino) tanto para actividades diurnas como vespertinas.
- El calor intenso puede derivar rápidamente en deshidratación y golpes de calor. Beber agua con frecuencia y evitar bebidas alcohólicas o muy azucaradas durante las horas de mayor insolación.
- Usar sombrero, sombrilla, lentes con filtro UV y aplicar bloqueador solar de amplio espectro cada dos horas, especialmente al mediodía.
- Llevar paraguas compacto o impermeable el sábado por la tarde; las tormentas podrían ser breves pero intensas.
- Personas mayores, niños y quienes padecen enfermedades crónicas deben evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse en lugares frescos.
- En caso de intensas precipitaciones, evitar atraversar cauces secos o áreas propensas a escurrimientos para minimizar riesgos por crecidas repentinas.