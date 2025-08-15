México, Guatemala y Belice anuncian el corredor biocultural más grande del mundo en su tipo

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó un acuerdo trilateral sin precedentes con sus homólogos de Guatemala, Bernardo Arévalo de León; y de Belice, John Antonio Briceño, para preservar 5.7 millones de hectáreas del corazón de Mesoamérica, a través de la creación de un nuevo Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya.

México recibe al Presidente Arévalo y al primer ministro Briceño para caminar hombro con hombro con Guatemala y Belice en la creación de una región que sea ejemplo de equilibrio entre conectividad, justicia social y protección ambiental. Todos los que tenemos el privilegio de vivir en estar tierras pródigas y ricas en naturaleza y cultura tenemos que sentirnos orgullosas y orgullosos de pertenecer a pueblos y naciones que tienen orígenes milenarios y debemos sentirnos orgullosos de poder decirle al mundo: ‘Juntamos nuestra voluntad para preservar y restaurar el legado de esta riqueza biológica y cultural extraordinaria’. El acuerdo de hoy es histórico, es hermoso, gracias presidente Arévalo, gracias primer ministro Briseño”, destacó la mandataria federal.

Esta iniciativa va a beneficiar a 2 millones de habitantes de la región de los tres países y reconoce que la naturaleza, la cultura y el desarrollo sostenible no conocen fronteras con la cooperación solidaria entre estas naciones.

Los 5.7 millones de hectáreas están integradas por 12 áreas naturales protegidas de México, 27 de Guatemala y 11 de Belice, donde habitan especies como el jaguar, la guacamaya roja, el tapir y el emblemático quetzal y donde se beneficiarán aproximadamente 7 mil especies, 200 en categoría de riesgo, 50 prioritarias y 250 endémicas de México.

Entre las acciones de cooperación se establece: compartir información, tecnología y entrenamiento en materia de manejo integrado del fuego, tala ilegal, deforestación; gestionar el aprovechamiento de los bienes maderables y no maderables de las selvas de manera inclusiva en favor de las comunidades habitantes.

En Calakmul, Campeche, recibimos con gusto y fraternidad al primer ministro de Belice, @JohnBricenoBZE, y al presidente de Guatemala, @BArevalodeLeon, para un importante anuncio de cooperación trilateral. pic.twitter.com/49fBmKiTbs — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 15, 2025

Diseño y ejecución estará a cargo del Consejo de Áreas protegidas

Como parte del anuncio, se declaró, desde este 15 de agosto, como el Día de la Gran Selva Maya y se creó el premio “Mérito a la Conservación” para reconocer a las personas que dedican su vida a preservar las especies y el medio ambiente. Esta declaración conjunta promueve la participación social y reconoce a las comunidades indígenas mayas y afrodescendientes como cuidadoras de la naturaleza

El presidente Bernardo Arévalo, aseguró que este acuerdo protege un patrimonio invaluable e impulsa un modelo sostenible de desarrollo que genera bienestar para las comunidades de los tres países. Informó que el diseño y ejecución estará a cargo del Consejo de Áreas protegidas integrado por representantes de los tres países.

Poseemos los tres países en esta selva inmensa, un inmenso patrimonio y en consecuencia tenemos una inmensa responsabilidad en la que hoy Guatemala, México y Belice, nuestros tres gobiernos, damos un paso al frente porque protegiendo la gran selva maya, protegemos la vida y a la diversidad y honramos la historia para proteger el futuro”, agregó Bernardo Arévalo.

Hoy Guatemala, México y Belice hemos dado un paso histórico a través del Corredor Biocultural #GranSelvaMaya.



Protegiendo la selva, protegemos la vida y la biodiversidad. Honramos la historia, escribimos el presente y nos comprometemos con las generaciones futuras. pic.twitter.com/6IwvvwEZWb — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) August 16, 2025

El primer ministro de Belice, John Antonio Briceño, destacó que este acuerdo es un puente hacia el futuro y una semilla permanente de la cooperación entre las tres naciones, además invitó al mundo a sumarse a la visión de que la protección ambiental y el respeto cultural sean universales.

“No sólo estamos protegiendo un ecosistema, sino también, honrando el legado de la civilización que una vez floreció en estos territorios. México, Guatemala y Belice, demuestran una vez más que nuestras fronteras políticas no dividen, sino que unen esfuerzos para preservar uno de los últimos pulmones del planeta y la herencia viva de los pueblos maya”, declaró el primer ministro de Belice.