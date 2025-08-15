Mara Lezama reconoce respaldo de Claudia Sheinbaum al crecimiento económico, social y avance en materia de seguridad en

Al dar la bienvenida a la Presidenta y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum Pardo, a Chetumal, en donde inicia México, la gobernadora Mara Lezama Espinosa le expresó el agradecimiento del pueblo quintanarroense por confiar en Quintana Roo y por impulsar un desarrollo con justicia social, con igualdad y con respeto a nuestra tierra y nuestra gente.

La gobernadora Mara Lezama tuvo intervención al inicio de la conferencia de prensa matutina “La Mañanera del Pueblo” que se realizó en la Base Aeronaval de esta capital antes que la Presidenta Claudia Sheinbaum viaje a Guatemala, donde desarrolló una agenda de trabajo con el Presidente Bernardo Arévalo.

Mara Lezama hizo un recuento del crecimiento que ha tenido Quintana Roo con el apoyo y respaldo del gobierno de la Cuarta Transformación que, por el bien de todos, atiende primero a los pobres, con un desarrollo sostenible y sustentable, con éxito sí, pero siempre con prosperidad compartida.

“Hay un largo camino por andar, pero vamos en el camino correcto” expresó Mara Lezama al destacar que Quintana Roo es ejemplo nacional de crecimiento económico gracias al turismo, a la inversión, y a las manos trabajadoras que dan lo mejor de sí todos los días.

Foto: Especial

En la conferencia de prensa, la titular del Ejecutivo informó que hoy Quintana Roo genera una derrama de 400 mil millones de pesos anuales, cuenta con 4 aeropuertos internacionales, 12 estaciones del Tren Maya, 136 mil cuartos de hotel, 12 destinos turísticos, más de 7 millones de cruceristas, 33 millones de pasajeros vía aérea y 22 millones de turistas de pernocta.

Explicó que durante el 2024 se registraron 15 nuevos centros de hospedaje con 4 mil 915 nuevas habitaciones. Este año, hasta julio pasado, se han sumado 4 nuevos centros con mil 424 habitaciones, que hacen un total de 6 mil 339 que reflejan la confianza en los gobiernos de la transformación.

La proyección para el periodo 2025-2027 contempla 23 centros de hospedaje más, con 8 mil 353 habitaciones, de los cuales 11 hoteles con sus 5 mil 203 habitaciones abrirán este año.

En el sur del estado, en Mahahual, Royal Caribbean contempla más de mil millones de dólares con el “Perfect Day México, que permitirá conectar lo puertos en con el Tren Maya, generar cerca de 3 mil empleos y una derrama neta anual de más de 125 millones de dólares.

El desarrollo Playa “Lahun Tiku” tiene inversión de 260 millones de dólares que permitirá generar hasta 4 mil empleos directos y consolidar a la Costa Maya como motor de crecimiento económico y social para el sur de Quintana Roo. Estas inversiones suman más de 2 mil millones de dólares.

En relación con el sargazo, Mara Lezama dio a conocer los avances que se tienen en la estrategia integral de atención de la mano con la Secretaría de Marina y la SEMARNAT. Se tienen más de 9.5 kilómetros de barreras antisargazo, se operan 11 sargaceras costeras, una trasoceánica, 22 embarcaciones menores y se están por recibir 4 embarcaciones de aguas someras.

La titular del Ejecutivo añadió que Quintana Roo es punta de lanza para entender el impacto y los posibles usos del sargazo. Se evalúan y desarrollan hasta 140 productos derivados del sargazo.

Asimismo, Mara Lezama destacó que los polos de desarrollo, la vivienda para el bienestar, las becas Rita Cetina, Salud Casa por Casa, la Pensión para Mujeres de 60 a 64 años, así como los programas estatales como Mujer es Poder, Comemos Tod@s, Artesanas del Bienestar, etc., contribuyen a la reducción de la pobreza.

A todo esto se suma la entrega de títulos de propiedad a mujeres, las quitas, congelamientos de créditos y la cancelación de hipotecas del INFONAVIT para dar certeza jurídica a los derechohabientes.

Durante la conferencia de prensa, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que en Quintana Roo, de julio de 2024 a julio de 2025, los homicidios dolosos bajaron 61.3 %. En Benito Juárez la reducción fue de 70.6 % y los delitos de alto impacto en el estado cayeron 29.2 % en el último año.

Asimismo, García Harfuch agradeció a la gobernadora Mara Lezama por la coordinación en seguridad, lo que ha arrojado buenos resultados: Se aseguraron 1,300 kg de droga aquí en Quintana Roo, fueron detenidas 3,258 personas, todas por delitos de alto impacto y la Fiscalía General del Estado ha vinculado a más de 90%.

Además, se han aplicado 1000 sentencias condenatorias, evitando así la impunidad. Se decomisaron casi 300 armas de fuego, 6,200 cartuchos y cientos de cargadores.

García Harfuch destacó que en el municipio Benito Juárez, la reducción fue de 70.6 por ciento y por los delitos de alto impacto en el estado cayeron 29.2 por ciento en el último año.

Gracias a la coordinación entre los niveles de gobierno para la reconstrucción de la paz, se ha logrado la detención de 3 mil 258 detenidos por delitos de alto impacto, de los cuales el 90 por ciento han sido vinculados a proceso y se han otorgado mil sentencias.

A estas acciones se suma también el combate al tráfico ilícito de drogas, logran asegurar mil 300 kilogramos y 300 armas decomisadas.

García Harfuch abundó que en el mes de julio se logró la detención de 90 personas y se aseguraron 432 kilos de droga.

En acciones conjuntas se realizaron diversos operativos en el municipio Benito Juárez, logrando detener a 28 personas, asegurar; 200 kilos de droga, 22 armas y 20 mujeres rescatadas de trata. También se ha detenido a líderes y miembros de cárteles en Cancún, Tulum y Playa del Carmen.

Finalmente explicó que el robo a transeúnte se tuvo una reducción de 22 por ciento; robo de vehículo 8 por ciento y robo a comercio 6 por ciento; 214 detenidos por extorsión; cero secuestros registrados.