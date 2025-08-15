Mamá de Fernandito denuncia amenazas de muerte tras el asesinato a su hijo de 5 años a manos de prestamistas

Marcelina Noemí Gómez, la madre de Fernandito, el niño de 5 años que fue secuestrado y asesinado por una familia de prestamistas en el municipio de La Paz, Estado de México, denunció haber recibido amenazas de muerte durante las investigaciones del caso, por lo cual, se vio obligada a cambiar de representante legal y debido a ello ahora solicita protección del gobierno mexiquense.

La madre del pequeño Fernandito, Marcelina Noemí, ofreció una conferencia de prensa en la que estuvo acompañada de sus hermanos, Alfredo y Cecilia Gómez, así como por Fabiola Villa, su ex abogada y activista de la organización “Amor y Rabia”, la cual, volverá a estar al frente del caso, pero ahora teniendo como titular a Alan Girón.

Fernandito fue asesinado por un préstamo de tan solo 1,000 pesos. Foto: Cuartoscuro

“Sufrí amenazas”, asegura la mamá del niño Fernandito

Durante la referida conferencia de prensa, Marcelina Noemí Gómez señaló que durante las investigaciones en torno al secuestro y asesinato de su hijo Fernandito de 5 años, ha sido amenazada directamente por personal de la Policía de Género de La Paz, así como por personas allegadas a la familia de prestamistas que secuestraron y asesinaron a su hijo y debido a ello se vio obligada a bajar del caso su abogada.

Noticias Relacionadas Explosión por acumulación de gas en departamento deja 5 personas lesionadas en colonia Independencia

“Yo cambié a mis abogados porque sufrí amenazas que si yo no quitaba (a mi abogada), me iba a pasar algo o a mi familia. Me dijeron que si yo no hacía lo que ellos decían, hasta yo podría ir a la cárcel”, expresó Marcelina Noemí, quien señaló que tras analizar la situación con su familia decidieron desistir de la asistencia legal que le impuso el DIF municipal de La Paz y buscar nuevamente la ayuda de la organización “Amor y Rabia” para que tomaran el caso.

Mamá de fernandito ha recibido 2 amenazas por parte de la policía municipal de género en los Reyes La Paz, en conferencia de prensa la abogada de la mamá de Fernandito de nombre Fabiola villa donde dio a conocer que los policía de género amenazaron a la mamá de Fernandito pic.twitter.com/FcLqVVbt9Z — Lauro Galicia Martin (@laurogaliciamar) August 14, 2025

La familia del niño Fernandito señaló temer por su seguridad, por lo que aprovecharon la presencia de los distintos medios de comunicación que asistieron a la conferencia de prensa para solicitar medidas de seguridad a través del mecanismo de protección mexiquense, asimismo, se informó que el gobierno estatal ya se acercó a la familia a quienes les solicitaron ayuda psicológica.

Hasta el momento, el gobierno municipal de La Paz no ha emitido información referente a las últimas declaraciones del niño Fernandito, sin embargo, una vez que el caso salió a la luz el titular del DIF municipal, Mario Cristalinas, presentó su renuncia.

Actualmente los miembros de la familia de prestamistas que secuestraron y asesinaron a Fernandito (Carlos “N”, Lilia “N” y Ana Lilia “N”) ya se encuentran en prisión preventiva en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl donde fueron vinculados a proceso y se sabe que se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.