"Lord Cemento" agrede a mujer, vecinos y esposa salen de sus hogares para detenerlo | VIDEO"

Durante el pasado 14 de agosto se difundió a través de las plataformas digitales el video capturado por un equipo de videovigilancia sobre una acalorada discusión entre vecinos que terminó en fuertes agresiones físicas en contra de una mujer en el municipio de Cuautiltlán de Izcalli, Estado de México.

El agresor fue identificado como Francisco de Jesús "N", alias "El Tuca Ferretti de Cuautitlán", quien después de haber protagonizado su ataque de ira por el incidente con el canino, fue apodado "Lord Cemento" en las redes sociales.

"Lord Cemento" es detenido tras agredir a su vecina

De acuerdo con las denuncias, el sujeto agredió a la mujer y a su perro, hechos que captaron la atención de los vecinos, quienes se aproximaron a la escena para alejar al agresor de la joven. Tras las agresiones, vecinos contactaron a la Policía Municipal de Cuautitlán de Izcalli, por lo que el dueño de la acera afectada resultó detenido y fue trasladado a un Ministerio Público del Estado de México.

Durante el video se logra apreciar que "El Tuca Ferretti" trata de ser detenido por su esposa, quien en reiteradas ocasiones le exige que detenga su serie de gritos en plena vía pública, sin embargo, le ignora por completo y continúa agrediendo a la vecina.

Después del altercado, el hombre de aproximadamente 50 años de edad, quien se encontraba en compañía de su esposa, vociferó ante la calle una serie de advertencias para quien se atreviera a retarlo. "Ch$%" su madre, y quien quiera venir a verme, aquí me tiene", les advirtió a sus vecinos.

