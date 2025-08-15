Línea 2 del Metro sin servicio de Hidalgo a Taxqueña, HOY viernes 15 de agosto | ALTERNATIVAS

Durante la madrugada de hoy, 15 de agosto, las redes sociales del Metro del Sistema de Transporte Colectivo (STC) anunciaron el cierre temporal de 15 estaciones en dirección a la terminal de Taxqueña, luego de que un supuesto corto circuito afectara las operaciones en la interestación de Zócalo-Pinos Suárez, alrededor de las 18:00 horas del pasado jueves, 14 de agosto.

#AvisoMetro: Debido a trabajos en la zona de vías de la Línea 2, el servicio se ofrece de Cuatro Caminos a Hidalgo en ambos sentidos. No se ofrece servicio de trenes de Hidalgo a Tasqueña, se coordina apoyo con unidades de @RTP_CiudadDeMex. Personal del Sistema se encuentra… — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 15, 2025

Ahora, la Línea 2 nuevamente pausa operaciones en las siguientes estaciones:

Hidalgo

Bellas Artes

Allende

Zócalo

Pino Suárez

San Antonio Abad

Chabacano

Viaducto

Xola

Villa Cortés

Nativitas

Portales

Ermita

General Anaya

Taxqueña

De acuerdo con información del Metro, el personal se encuentra laborando en las vías para reanudar la operación en toda la Línea 2 lo antes posible. Sin embargo, usuarios que se dirigen a Cuatro Caminos, reportaron tiempos de espera de al menos 20 minutos, esto pese a que el tramo de Revolución a Cuatro Caminos no se encuentra bajo mantenimiento.

Información en desarrollo