Línea 2 del Metro sin servicio de Hidalgo a Taxqueña, HOY viernes 15 de agosto | ALTERNATIVAS

Durante la madrugada de hoy, 15 de agosto, las redes sociales del Metro del Sistema de Transporte Colectivo (STC) anunciaron el cierre temporal de 15 estaciones en dirección a la terminal de Taxqueña, luego de que un supuesto corto circuito afectara las operaciones en la interestación de Zócalo-Pinos Suárez, alrededor de las 18:00 horas del pasado jueves, 14 de agosto.
Ahora, la Línea 2 nuevamente pausa operaciones en las siguientes estaciones:
- Hidalgo
- Bellas Artes
- Allende
- Zócalo
- Pino Suárez
- San Antonio Abad
- Chabacano
- Viaducto
- Xola
- Villa Cortés
- Nativitas
- Portales
- Ermita
- General Anaya
- Taxqueña
De acuerdo con información del Metro, el personal se encuentra laborando en las vías para reanudar la operación en toda la Línea 2 lo antes posible. Sin embargo, usuarios que se dirigen a Cuatro Caminos, reportaron tiempos de espera de al menos 20 minutos, esto pese a que el tramo de Revolución a Cuatro Caminos no se encuentra bajo mantenimiento.
Información en desarrollo