STC

Línea 2 del Metro sin servicio de Hidalgo a Taxqueña, HOY viernes 15 de agosto | ALTERNATIVAS

La Línea Azul nuevamente presenta complicaciones en su servicio, durante la madrugada de este viernes

Línea 2 del Metro sin servicio de Hidalgo a Taxqueña, HOY viernes 15 de agosto | ALTERNATIVAS
Personal del Metro labora en las vías para restablecer el servicio Foto: José Miguel Velázquez

Durante la madrugada de hoy, 15 de agosto, las redes sociales del Metro del Sistema de Transporte Colectivo (STC) anunciaron el cierre temporal de 15 estaciones en dirección a la terminal de Taxqueña, luego de que un supuesto corto circuito afectara las operaciones en la interestación de Zócalo-Pinos Suárez, alrededor de las 18:00 horas del pasado jueves, 14 de agosto.

Ahora, la Línea 2 nuevamente pausa operaciones en las siguientes estaciones:

  • Hidalgo
  • Bellas Artes
  • Allende
  • Zócalo
  • Pino Suárez
  • San Antonio Abad
  • Chabacano
  • Viaducto
  • Xola
  • Villa Cortés
  • Nativitas
  • Portales
  • Ermita
  • General Anaya
  • Taxqueña

De acuerdo con información del Metro, el personal se encuentra laborando en las vías para reanudar la operación en toda la Línea 2 lo antes posible. Sin embargo, usuarios que se dirigen a Cuatro Caminos, reportaron tiempos de espera de al menos 20 minutos, esto pese a que el tramo de Revolución a Cuatro Caminos no se encuentra bajo mantenimiento.

Información en desarrollo

Temas
Más noticias

Gastrolab