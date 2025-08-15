La vejez en Jalisco está por dar un vuelco: este es el plan del DIF para garantizar una senectud digna

El 28 de agosto es el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores. El Sistema DIF Jalisco presentó el Programa de Política Pública en atención a ese sector poblacional, que representa el 12 por ciento. Es atención integral, por lo que se anunció una inversión cercana a los 11 millones de pesos para ampliar la Red de Centros del Adulto Mayor.

“En el marco del mes de las personas adultas mayores, hemos fortalecido alianzas que están permitiendo ampliar nuestro impacto y generar beneficios directos para quienes han construido con esfuerzo y dedicación el Jalisco que tenemos"

El objetivo de las autoridades es que los 125 municipios tengan acompañamiento para poder tener la distinción de zonas amigables con las personas adultas mayores. Para esto se fortalecerá la infraestructura y los programas a favor de este sector de la población. Así, indicó la presidenta del DIF Jalisco, Maye Villa de Lemus, se pretende lograr una vejez saludable para estas personas.

El objetivo es que las personas de la tercera edad tengan una senectud tranquila y saludable. FOTO: gobierno de Jalisco.

Buscan una vejez digna para los adultos mayores de Jalisco

La próxima semana se llevará a cabo el evento Personas Mayores Distinguidas 2025, “en el marco del derecho a la participación, reconoceremos a 13 mujeres y hombres cuyo compromiso, talento y dedicación han dejado huella en sus comunidades”.

Se han hecho alianzas a nivel internacional por ejemplo con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón para replicar proyectos que permiten un envejecimiento saludable, por lo que también se destacan los planes para capacitación geriátrica.

“Este esfuerzo ya nos ha permitido elaborar cinco manuales operativos y realizar diagnósticos de necesidades de capacitación, y próximamente, incorporaremos una herramienta innovadora para evaluar la fragilidad y el estado físico de las personas mayores en el Área Metropolitana de Guadalajara”.

La tercera edad con dignidad, salud y bienestar: el objetivo del gobierno de Jalisco. FOTO: Archivo.

Ofrecen facilidades y eventos para la gente de la tercera edad

Del 4 al 22 de agosto se tienen eventos especiales, como la Jornada Metropolitana de las Personas Adultas Mayores 2025, se han programado diversas actividades culturales, recreativas y de salud en espacios públicos. Por ejemplo, Fernando Enciso, director de Fomento a la Cultura de SITEUR adelantó que el próximo 31 de agosto habrá danzón y música sinfónica en la estación Zapopan Centro.

Eduardo Solorio Alcalá, subdirector de Inclusión en DIF Jalisco, externó: “En Jalisco existen un millón 400 mil personas adultas mayores, según el Censo del 2023. La población atendida en Jalisco son 14,500 personas mediante programas de atención”.

