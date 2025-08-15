Jesús Esteva expone avances del Puente Vehicular Nichupté, beneficiará a más de 1 millón de personas en Quintana Roo

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva presentó los avances del Puente Vehicular Nichupté en el estado de Quintana Roo. En la conferencia de prensa en Chetumal, frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario Jesús Esteva detalló los avances del puente vehicular Nichupté de 11.2 kilómetros de longitud, que tiene cinco tramos: la zona lagunar 6.5 km la zona terrestre de 1.5 el manglar de 700 metros 2 entronques y un puente metálico.

“Son tres carriles, uno que será reversible, uno por sentido y además una ciclovía, tiene un avance al día de hoy 85%, han generado 51 mil empleos y concluyéndose en diciembre de 2025”, explicó.

Invierten más de 8 mil millones de pesos en Puente Vehicular Nichupté

Tiene una inversión de 8 mil 600 millones de pesos, de los cuales 2 mil 100 millones de pesos se invirtieron en 2025, la obra beneficiará a 1.3 millones de personas.

El puente vehicular Nichupté es un ejemplo de ingeniería mexicana uD83CuDDF2uD83CuDDFD



Esta vía de comunicación permitirá reducir los tiempos de traslado y mejorará la conectividad en la zona.



Con la Presidenta @Claudiashein, el Secretario de la #SICT, Mtro. Jesús Esteva Medina, informó que ya… pic.twitter.com/eaiAD5Y0SE — SICT México (@SICTmx) August 15, 2025

“El tramo uno terminado, únicamente trabajando juntas de dilatación y esperando que estén las condiciones para ya asfaltar (...) en cuanto a la zona terrestre que llevamos son 1.5 km aquí ya se está todo terminado a nivel de estructura y se trabaja en parapetos y guarniciones (...) la siguiente es la zona del manglar donde se siguió el proceso constructivo para no afectar, qué es lo que le llaman Top Down, de arriba para abajo, ahorita estamos por concluir el desmontaje del puente, terminándose este mes el desmontaje”, explicó.

Jesús Esteva señaló que siguen los trabajos para que la obra esté concluida a finales de 2025.

“Son tres carriles, con uno reversibles al centro y una ciclovía, en la parte superior se observa como iremos terminando el primer concepto tiene que ver con los capiteles, se terminan en septiembre, montaje de trabes en octubre y los últimos trabajos es noviembre y diciembre”, indicó.

