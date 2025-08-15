Isela organizó sus XV años y nadie acudió, ahora espera a mil 500 personas para festejarla en un estadio

Más de mil 500 personas se esperan en los 15 años de Isela Anali Santiago Morales, el próximo 23 de agosto en el municipio huasteco de Axtla de Terrazas, informó el director de Turismo, Alfredo Ortega Rodriguez, quien adelantó que, habrá un operativo especial de seguridad y vialidad.

Este segundo festejo fue programado luego que en redes se hiciera viral que el pasado 9 de julio, cuando Isela cumplió sus 15 años, casi nadie acudió a la fiesta en la colonia Jacarandas organizada por su familia que se dedica a la recolección de basura, donde sólo quedaron la comida, pastel y decoración.

Viralizan caso de Isela tras fiesta fallida

Ortega Rodriguez dijo que el segundo festejo de la quinceañera surgió de una publicación realizada por su padre donde invitó a la ciudadanía en general a su casa a comer, luego de que los invitados a la fiesta de su hija no llegarán y para evitar que se quedará la comida y, quienes llegaron comenzaron a organizar esta segunda celebración.

Los invitados de Isela no llegaron en la primera fiesta, lo que viralizó el caso de la joven huasteca

FOTO: Especial

Expuso que el joven Jerónimo inició la concentración del apoyo y la organización de la fiesta, mientras que el Ayuntamiento capitalino participa en las reuniones para el operativo de seguridad, prevención y buena anfitrionia con los 35 elementos de Protección Civil y de la policía más los que les presten de municipios vecinos.

Celebrarán a Isela en estadio Las Garzas Blancas

Informó que, el evento se realizará en el estadio de Las Garzas Blancas, en la cabecera municipal de Axtla, donde se prevé una afluencia de mil 500 personas y puede crecer, ya que se espera la participación de hasta 12 grupos desde las 11 de la mañana, para terminar a las 2:30 de la mañana al día siguiente.



FOTO: Especial

El funcionario municipal confía en que, la quinceañera disfrute la fiesta, pues también ha mostrado gran solidaridad al no pedir regalos para ella, por lo que si alguien quiere llevarle algo ha solicitado que sean juguetes que después ella pueda regalar a quienes considere pertinente.

Abundó que, de comida se dará zacahuil y refrescos que es lo tradicional en la zona Huasteca y es lo que están donando las personas que se han solidarizado con este magno evento para Isela, quien es una chica sencilla y muy orgullosa de sus orígenes y del trabajo que realiza que es el reciclaje de materiales. Añadió que, se espera que los hoteles se llenen ese fin de semana y haya una derrama económica, donde los visitantes aprovechan para visitar algunos para turísticos de la región.

