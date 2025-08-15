Incendio en Iztacalco deja impactantes imágenes; columna de humo se alcanza a ver a kilómetros de distancia | VIDEO

La tarde de este viernes 15 de agosto se registró un incendio en una fábrica ubicada en la calle Chimalpopoca y Avenida El Recreo en la alcaldía Iztacalco al oriente de la Ciudad de México. A la zona arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos para sofocar el siniestro.

Información preliminar señala que es una fábrica de peluches. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, así como la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) se encuentra en el área para sofocar el incendio. La SGIRPC-CDMX exhortó a los automóvilistas a evitar la zona para permitir que los cuerpos de emergencia puedan laborar.

Alrededor de las 15:20 horas de este viernes 15 de agosto se ha registrado un intenso incendio en la zona oriente de la Ciudad de México, específicamente en la alcaldía Iztacalco, donde reportes preliminares apuntan a una fábrica de peluches afectada. Hasta el momento se desconoce si existen personas heridas.

#ÚltimaHora uD83DuDEA8I Se registra un incendio en inmediaciones de la Av. Del Recreo y Chimalpopoca en la alcaldía #Iztacalco; servicios de emergencia se dirigen a la zona.



Según reportes, el incendio sería en una fábrica de colchones.uD83DuDE92 @Bomberos_CDMX @SSC_CDMX



Información en… pic.twitter.com/MgPacdWvEV — Josue Aguilar (@josuealeexis) August 15, 2025

A través de redes sociales comenzaron a circular diversos videos y fotografías donde usuarios exponen la inmensa columna de humo negro que es perceptible a varios kilómetros de la Ciudad de México. Entre preguntas de ¿dónde es? ¿qué está pasando?, los usuarios de plataformas digitales reportan en tiempo real la fuerte movilización en la demarcación Iztacalco.

"Así se ve el incendio de Iztacalco desde Insurgentes", refirió Christian Gabriel con el usuario @xtyno en la red social X

Así se ve el incendio en Iztacalco desde Insurgentes. pic.twitter.com/faNZa4afgg — Christyan Gabriel ? (@xtyno) August 15, 2025

En otro tuit la alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz, informó que se encuentra apoyando a los elementos de Protección Civil y Bomberos de la Ciudad de México a sofocar las llamas de la fábrica de peluche. Por fortuna la mandataria local confirmó que no hay personas heridas.

"Junto a la titular de la SGIRPC, Myriam Urzúa y el jefe Vulcano de la CDMX estamos atendiendo el incendio registrado en Barrio Zapotla", escribió la mandataria en sus redes sociales

Junto a la titular de la @SGIRPC_CDMX, Myriam Urzúa, el @JefeVulcanoCova de @Bomberos_CDMX y elementos de las @SSC_CDMX estamos atendiendo el incendio registrado en Barrio Zapotla. Tomen sus precauciones. pic.twitter.com/W8YGbrxMgT — Lourdes Paz (@LourdesPaz24) August 15, 2025

Elementos de Bomberos de la Ciudad de México tienen como objetivo controlar las llamas para que no se expanda hacia las zonas habitadas de la demarcación, así como fábricas aledañas y mercados. Las maniobras de los vulcanos han comenzado a combatir el fuego con espuma retardante.

Incendio en Recreo y Chimalpopoca, una fábrica de colchones... pic.twitter.com/vtv99Wi4Wx — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) August 15, 2025

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha informado que en estos momentos se encuentra cerrada la circulación de Avenida del Recreo a la altura de Chimalpopoca, por incendio, servicios de emergencia laboran en el lugar, corte a partir de Francisco del Paso y Troncoso.

Chimalpopoca y Recreo en Los Reyes Alcaldía Iztacalco incendio de fabrica de colchones. Precaución pic.twitter.com/FeT7oYnVsf — Condorelampago312 (@luismiguelbaraa) August 15, 2025

Por otro lado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) se encuentra realizando las primeras indagatorias para esclarecer el origen del siniestro. Los reportes preliminares apuntan a que un cohete pirotécnico cayó dentro del inmueble presuntamente por las fiestas patronales que se encuentran realizando en Iztacalco.