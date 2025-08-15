Incendio consume fábrica de peluches en Chimalpopoca y Avenida El Recreo, CDMX | VIDEO

Alrededor de las 15:20 horas de este viernes 15 de agosto se ha registrado un intenso incendio en la zona oriente de la Ciudad de México, específicamente en la alcaldía Iztacalco, donde reportes preliminares apuntan a una fábrica de peluches afectada. Hasta el momento se desconoce si existen personas heridas.

Reportes del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México han revelado que se dirigen hacia el perímetro de Chimalpopoca y Avenida El Recreo en Iztacalco. Se exhorta a la ciudadanía a no afectar el paso de los elementos de seguridad y Protección Civil capitalino.

Incendio en Recreo y Chimalpopoca, una fábrica de colchones... pic.twitter.com/vtv99Wi4Wx — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) August 15, 2025

En las imágenes que han circulado en plataformas digitales como Facebook e Instagram se observa una enorme columna de humo negro que se ha formado derivado del siniestro en una fábrica de colchones. En la zona hay vulcanos realizando las maniobras necesarias para sofocar el fuego.

El inmueble afectado, de aproximadamente 1,200 metros cuadrados, se encuentra ubicado en el Barrio Los Reyes entre Calzada de la Viga y Zapotla. Se exhorta a la ciudadanía a cerrar sus puertas y ventanas si su domicilio se encuentra cercano al siniestro. A la zona también han arribado elementos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para evitar y prevenir cualquier afectación.

Elementos de Bomberos de la Ciudad de México tienen como objetivo controlar las llamas para que no se expanda hacia las zonas habitadas de la demarcación, así como fábricas aledañas y mercados. Las maniobras de los vulcanos han comenzado a combatir el fuego con espuma retardante.

#PrecauciónVial | Se dirigen servicios de emergencia a la Avenida del Recreo y Chimalpopoca, @IztacalcoAl, por incendio, permite el paso a los mismos. pic.twitter.com/9eCbyX6x3t — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 15, 2025

La zona del siniestro ha sido acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los cuales también han desalojado a los habitantes de los domicilios aledaños. Se espera que en las próximas horas Protección Civil revele lo que originó la emergencia.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha informado que en estos momentos se encuentra cerrada la circulación de Avenida del Recreo a la altura de Chimalpopoca, por incendio, servicios de emergencia laboran en el lugar, corte a partir de Francisco del Paso y Troncoso.

Por otro lado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) se encuentra realizando las primeras indagatorias para esclarecer el origen del siniestro. Los reportes preliminares apuntan a que un cohete pirotécnico cayó dentro del inmueble presuntamente por las fiestas patronales que se encuentran realizando en Iztacalco.

