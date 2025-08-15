Huracán Erin toma fuerza y se eleva a categoría 2: cuál es su distancia de México, sigue su ruta EN VIVO

La noche de este viernes 15 de agosto la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) confirmó que el Huracán "Erin" tomó fuerza y se elevó a categoría 2, por lo que se exhorta a la ciudadanía a seguir los canales oficiales. La dependencia, mediante un comunicado, detalló que debido a su distancia y desplazamiento no representa peligro para costas nacionales.

En una gráfica hecha por la CONAGUA, se explica que Erin ahora como un huracán de categoría 2 en la escala Saffir Simpson, su centro se localiza a 405 km al este-noreste de la isla de Anguilla y a 2,850 km al este de la ciudad de Cancún, perteneciente al estado de Quintana Roo.

"Presenta vientos máximos sostenidos de 155 km/h, rachas de 195 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 28 km/h. Debido a su distancia y trayectoria, el sistema no representa peligro para el territorio mexicano", se lee en el comunicado oficial de Conagua

El monzón mexicano en combinación con divergencia, ocasionarán lluvias muy fuertes en Chihuahua, Durango y Nayarit, lluvias puntuales fuertes en Sinaloa e intervalos de chubascos en Baja California Sur, las cuales podrán estar acompañadas con descargas eléctricas.

#Erin ahora como #Huracán de categoría 2 en la escala #SaffirSimpson. Debido a su distancia y desplazamiento no representa peligro para costas nacionales. pic.twitter.com/tTLxwM7f8Z — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 16, 2025

SIGUE LA RUTA EN VIVO DEL Huracán ERIN

Canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con divergencia y con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, provocarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el norte, centro y sur del territorio nacional; y con posible caída de granizo en el occidente y centro de México.

La vaguada en altura se desplazará sobre el sureste y el oriente mexicano, en combinación con el ingreso de humedad del golfo de México, océano Pacífico y mar Caribe, originará lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones, además de la península de Yucatán.

La onda tropical núm. 22, se desplazará hacia el oeste sin afectar a México.