Hay más de mil 400 personas afectadas por lluvias; apoyos se entregarán el sábado

El Gobierno de la Ciudad de México informó que continúan las labores de atención a las afectaciones provocadas por las lluvias registradas en los últimos días, las cuales han impactado principalmente a las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza e Iztacalco.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, detalló que ya concluyeron las acciones de emergencia en las zonas afectadas.

"Tenemos de las tres alcaldías la suma de mil 455 personas dañadas por las lluvias. Así que en estos días vamos a estar haciendo entrega de más apoyo, actualmente se sigue apoyando con alimentación de mañana, de noche en todas estas zonas por las afectaciones que hubo, viviendas que se quedaron sin muebles", explicó.

Brugada informó que a partir de este sábado 16 de agosto, se entregarán los apoyos directos del Gobierno capitalino.

“Ya todas las personas también fueron censadas y estaremos incidiendo para el seguro lo más rápido posible. El apoyo está allá en todas las zonas atendidas, Gustavo A. Madero en la zona de mayor afectación. Afortunadamente estuvieron apoyando de inmediato y eso ayudó mucho para que se pudiera enfrentar esta situación lo más rápido posible”, dijo.

Destacó que las precipitaciones han sido intensas en la primera quincena de agosto. “En estos primeros 15 días del mes de agosto, llevamos las dos terceras partes de lluvia de lo que generalmente llueve… lamentablemente son los meses de mayor lluvia y estamos y seguimos preparados para enfrentar”.

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, señaló que se mantiene activo el protocolo Tlaloque en diversas alcaldías.

“Hemos estado en Iztacalco, hemos estado en Tláhuac y en todas aquellas alcaldías y vialidades, estacionamientos, patios, en el interior de viviendas… hemos hecho un trabajo intenso en especial en la Gustavo A. Madero, en conjunto con la Secretaría de Gestión Integral del Agua, donde se han traído los vehículos con hidroneumáticos nuevos del Plan Tlaloque Reforzado que nos ha permitido actuar con mucha más rapidez en estos sectores; en menos de 48 horas pudimos sacar el agua de todas las calles y pudimos hacer una limpieza de viviendas y… cisternas, y vamos a continuar así hasta el 15 de octubre”, afirmó.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza, explicó que este jueves se desplegaron 245 elementos, entre ingenieros, técnicos y cuadrillas de atención a drenaje, junto con 114 vehículos y equipos móviles de bombeo tipo Hércules y sistemas hidroneumáticos para succión y empuje de agua.

“El registro de lluvias del día de ayer alcanzó los 25.3 millones de metros cúbicos de volumen en toda la ciudad, donde se tuvieron registros puntuales de intensidad de lluvia de 46.25 milímetros en Coyoacán y 45.25 milímetros en Tlalpan”, indicó.

Esparza precisó que en lo que va de agosto se han acumulado 109.39 milímetros de precipitación, frente a un promedio histórico mensual de 154 milímetros. “Es muy probable que por esta tendencia, con lluvias todos los días, muy seguramente el mes de agosto vamos a rebasar el promedio histórico”, concluyó.

CS