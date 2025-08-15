Granizada de un metro de alto provoca caos en Jalisco: calles y automóviles quedan cubiertos de blanco | VIDEOS

Una fuerte granizada sorprendió la noche de este viernes 15 de agosto el estado de Jalisco, provocando que las calles y automóviles terminaran cubiertas de blanco en el municipio de Tlaquepaque. Entre las colonias afectadas se encuentran Camino Real a Colima, y Periférico, así como Parques de Santa María y Parques del Bosque.

Autoridades pidieron circular con precaución debido a que un derrumbe afectó la carretera Tototlán–Zapotlanejo a la altura de la curva de la Cueva. Se exhorta a la ciudadanía a no circular por vialidades afectadas por lluvia o hielo ya que se vuelven vialidades peligrosas.

La circulación colapsó en el paso a desnivel de la Carretera a Nogales a la altura de La Moderna del municipio de Zapopan, punto que el agua alcanzó los dos metros de inundación. Fueron cuadrillas de Protección Civil las que se encargaron de realizar maniobras de limpieza para liberar las calles.

uD83CuDF28 Calles y avenidas cubiertas de blanco: así quedaron tras la fuerte granizada que sorprendió a la zona sur de #Tlaquepaque, en colonias como Parques del Bosque y Santa María Tequepexpan. #lluviaszmg



