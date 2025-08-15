Estados

Fuerte accidente en la México-Querétaro: tráiler embiste automóvil y deja 5 heridos

Los hechos ocurrieron sobre la carretera México-Querétaro, en dirección a San Luis Potosí, a la altura del puente vehicular elevado en Santa Rosa Jáuregui

Fuerte accidente en la México-Querétaro: tráiler embiste automóvil y deja 5 heridos
Ante el pavimento mojado modera tu velocidad y extrema precauciones al conducir Foto: Twitter / SSC

Al menos 5 personas lesionadas fue el saldo que dejó un aparatoso accidente la noche de este viernes 15 de agosto sobre la Autopista México-Querétaro. En un breve comunicado, Protección Civil informó que en el choque se vieron involucrados un tráiler y un vehículo particular. 

De acuerdo con los reportes oficiales, el aparatoso accidente se registró en dirección a San Luis Potosí, a la altura del puente vehicular elevado en Santa Rosa Jáuregui. A la zona arribaron elementos de emergencia los cuales descartaron que lesiones de gravedad entre los tripulantes. 

Se exhorta a la ciudadanía a evitar circular por carreteras inundadas o afectadas por la lluvia. "Ante el pavimento mojado modera tu velocidad y extrema precauciones al conducir", se lee en el breve comunicado de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro. 

 
 
Temas
Más noticias

Gastrolab