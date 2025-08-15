Explosión por acumulación de gas en departamento deja 5 personas lesionadas en colonia Independencia

Una explosión por presunta acumulación de gas se registró en un domicilio marcado con el número 42 de la calle Edzna, colonia Independencia, alcaldía Benito Juárez. En el lugar, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos reporta 5 personas lesionadas y se investiga si pudiera haber víctimas mortales.

Al momento personal de los servicios de emergencias dirigen la atención a los lesionados, mientras que la policía capitalina forma un cerco de seguridad en un perímetro de 200 metros alrededor. De momento solo los vecinos de los inmuebles próximos al lugar del accidente, han evacuado la zona.

Explosión por acumulación de gas

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil se encuentran en el lugar para evaluar los daños, así como para resguardar a la población. "Personal de la Policía Metropolitana realiza cerco de seguridad perimetral tras explosión de gas en un domicilio ubicado en calle Edzna y San Borja en la colonia Independencia, en alcaldía Benito Juárez. Al momento, servicios de emergencia laboran en el lugar", dijo la policía capitalina.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, se encuentra en el lugar para coordinar los trabajos de los equipos de emergencias. Paramédicos atienden a 5 personas afectadas en el lugar.

Por parte del personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, el Jefe Vulcano Cova, reportó que el edificio en donde se suscitó la explosión por presunta acumulación de gas cuenta con 32 departamentos, 4 de ellos resultaron afectados en su estructura por la explosión y 2 más presentan daños en ventanas.