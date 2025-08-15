Exceso de humedad y desgaste en barra guía provocaron cortocircuito en Línea 2 del Metro

El desgaste de un bloque de aislamiento en la barra guía, agravado por la humedad excesiva debido a las lluvias recientes, fue la causa del cortocircuito que provocó la presencia de humo y el desalojo de alrededor de mil 400 pasajeros en la interestación Zócalo–Pino Suárez de la Línea 2 del Metro, la tarde del jueves informó el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto.

“El primer reporte indica que se produjo también por una humedad excesiva, debido a la alta cantidad de lluvia que ha caído… protección civil realizó el operativo de desalojo y se condujo a las personas a la estación para iniciar la reparación de la falla, que duró alrededor de dos horas”, señaló.

El incidente se registró alrededor de las 17:50 horas del jueves. Personal del Metro aplicó polvo químico de extintor y técnicos de baja tensión verificaron el daño. “Esa barra guía conduce con 750 watts la energía y, al menor conflicto, puede generar un arco eléctrico… con el desgaste natural, se generó este cortocircuito y una gran cantidad de humo”, explicó García Nieto.

Servicio normal – Línea 2

Se ha restablecido la operación en toda la Línea 2, de Tasqueña a Cuatro Caminos, luego de la intervención inmediata de los técnicos del @MetroCDMX en la interestación Pino Suárez – Zócalo.

Agradecemos el apoyo de @RTP_CiudadDeMex durante la… pic.twitter.com/XfOOCkOfx6 — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) August 15, 2025

Las reparaciones totales comenzaron tras el último servicio, a las 00:30 horas, e incluyeron la extracción de agua y secado de humedad en las vías para garantizar la continuidad del servicio.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que “no hay tampoco una situación grave en la Línea 2 del Metro”, pero adelantó que se reforzarán las intervenciones ya programadas: “Queremos que se pueda apoyar de inmediato… sistema de tracción y alimentación, elementos de aislamiento en la red contra incendios e iluminación en túnel”. Recordó que desde hace un mes está en marcha un programa de impermeabilización y atención a filtraciones en toda la red.

En redes sociales, usuarios difundieron videos en los que se observa a pasajeros caminando por las vías durante el desalojo. El Sistema de Transporte Colectivo reportó que, tras las reparaciones, el servicio se restableció con avance lento debido a las lluvias.

