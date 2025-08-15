Estas son las 4 RAZONES por la que no tienes que tomar fotografías en los museos

En museos y galerías hay diferentes reglas, pero una que se repite con frecuencia, es la de no tomar fotografía con flash, y aunque con este elemento puede realzar la calidad de las fotos que vas a compartir en redes sociales hay una poderosa razón para no hacerlo, aquí en El Heraldo de México te compartimos todos los detalles para hacerlo.

El flash es un dispositivo que emite un destello de luz breve e intenso para iluminar una escena, especialmente en situaciones de poca luz, lo que permite capturar imágenes claras y nítidas en interiores, escenas nocturnas o donde la luz natural no sea suficiente, así como crear diferentes efectos creativos para congelar el movimiento, crear reflejos o añadir toques artísticos.

Actualmente, los teléfonos inteligentes cuentan con cámaras capaces de retratar objetos y personas con herramientas muy específicas, como ultra zoom o varias cámaras para mejorar la dimensión de las fotos, el flash es una herramienta con la que todos cuentan

Al entrar a un museo o galería de arte te piden que no uses el flash, incluso en lugares con animales como zoológicos o acuarios, en estos últimos resulta lógico que la luz parpadeante puede irritar y lastimar a las especies, sin embargo, en lo espacios artísticos la razón por la que no se permite resulta menos obvia.

Evita tomar fotografía con flash en museos y galeráis de arte

Razones para no tomar fotografías con flash en los museos

A través de redes sociales, el Museo de las Culturas de Oaxaca emitió un comunicado con cuatro razones para no tomar fotografías con flash, la respuesta rápida es que se dañan pero es difícil entender como un poco de luz podría lastimar una pintura, por eso aquí te compartimos que es lo que pasa.

Los colorante y pigmentos se deterioran por estar expuesto a la radiación UV, presente tanto en la luz del sol como en las lámparas xenón que tiene el flash

Las rafagas de luz de los flases, a la larga, causan que ciertos pigmento y colorantes pierdan la vibración de su color

Un simple disparo de tu cámara no cámara un daño visible, diz disparatos, tampoco, sin embargo, considerando la cantidad de visitantes que tiene un museo, a la larga afectarían

El efecto que causaría esta cantidad de disparos sería similar a la exposición directa al sol y además rompería sus cadenas de celulosa

