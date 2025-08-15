Enfrentamiento en el Estadio Cuauhtémoc deja un muerto previo al Puebla vs San Luis

Al menos una mujer fallecida y un hombre herido fue el saldo que dejó un enfrentamiento la tarde de este viernes 15 de agosto a las afueras del Estadio Cuauhtémoc previo al partido que tendrán los equipos de Puebla y Atlético San Luis, correspondiente a la Jornada 5.

Los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad de Puebla han revelado que se trató de una riña entre dos grupos de comerciantes ajenos al evento deportivo. Hasta el momento no se ha informado sobre alguna suspensión del partido, pero se ha pedido a la ciudadanía tomar precauciones debido a la afluencia de autos.

En un comunicado la dependencia poblana encargada de la seguridad informó que tras el enfrentamiento, el saldo al momento es de un masculino lesionado por proyectil de arma de fuego y una mujer sin vida. A la zona también han arribado personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Así luce el estacionamiento del estadio Cuauhtémoc después de todo el “desmadrito” que armaron los de la 28 de octubre por tratar de recuperarlo. Incluso hubo enfrentamiento con piedras y dicen que hasta balacera… pic.twitter.com/F4F3AehW3x — Omar Cr uD83EuDD18 (@OmarCr95) August 16, 2025

"En la zona permanece un dispositivo de seguridad perimetral, así como patrullajes para la localización de los responsables, quienes al parecer se dieron a la fuga a bordo de un vehículo", se lee en un comunicado de la SSP

Se espera que las autoridades locales abran una carpeta de investigación para esclarecer los hechos que derivaron en el homicidio de una persona la tarde de este viernes. De manera extraoficial se habla que los protagonistas de la riña fueron integrantes de la organización Antorcha Campesina y comerciantes de la organización 28 de Octubre, aparentemente el problema fue por espacios de estacionamiento.

Respecto al partido de la Jornada 5 entre Puebla y Atlético San Luis se reveló que el encuentro programado para las 19:00 horas se retrasará unos minutos debido a que el equipo visitante no pudo llegar a tiempo por los incidentes en la zona de los estacionamientos.