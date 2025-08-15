El único que manda en México es el pueblo: Sheinbaum reitera a Trump

Ante la expresión del mandatario estadounidense Donald Trump de que “México hace lo que nosotros le decimos que haga”, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que en el país el único que manda es el pueblo. En la conferencia de prensa en Chetumal, la jefa del Ejecutivo Federal reaccionó a la declaración hecha por su homólogo estadounidense en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

“El presidente Trump tiene una forma de hablar. Pero como dije ayer: el único que manda en México es el pueblo, así de sencillo y así de importante”, afirmó.

Sheinbaum se niega a la injerencia

Claudia Sheinbaum señaló que México es un país soberano y que ninguna nación en el mundo tiene injerencia en el país.

Ante el despliegue de fuerzas federales de Estados Unidos en el Mar Caribe para combatir a los cárteles, Claudia Sheinbaum se pronunció por la autodeterminación de los pueblos para la defensa y protección de su pueblo y territorio.

Noticias Relacionadas Donald Trump amenaza a Vladimir Putin para que termine la guerra contra Ucrania



FOTO: AP

“Tienen desplegadas en aguas internacionales, en el sur, entre Panamá y Sudamérica; es decir, entre Centroamérica y Sudamérica unos buques (...) Sobre ello nuestra opinión siempre va a ser la autodeterminación de los pueblos, no solamente en el caso de México sino en el caso de todos los países de América Latina y el Caribe. Se colabora, se coordina, hay instancias internacionales, para resolver conflictos pero nunca el intervencionismo”, afirmó.

EDG