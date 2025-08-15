Dos sismos de 4.1 sacuden Oaxaca en la madrugada; otros temblores registrados HOY 15 de agosto en México

Durante la madrugada de hoy 15 de agosto se registraron dos sismos en Oaxaca, ambos con magnitud 4.1, pero diferente epicentro, de acuerdo con los reportes del Servicio Sismológico Nacional. Ninguno tuvo la fuerza suficiente para generar la activación de la alerta sísmica.

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) se encarga de activar la alerta sísmica, eso se determina analizando la distancia y la magnitud del sismo. Si el epicentro se encuentra a más de 350 km, la magnitud debe ser de 6; si se encuentra entre 350 y 250 km, debe ser 5, y finalmente, si son menos de 250 km, la fuerza debe ser superior a 5.

De acuerdo con el Instituto de Geofísica de la UNAM, un sismo es el resultado del rompimiento de las rocas en el interior de la Tierra, lo que provoca una liberación repentina de energía acumulada, que se propaga en forma de ondas sísmicas.

De acuerdo con las estadísticas del Sismológico, con corte a las 20:00 del 14 de agosto, en lo que va de 2025 se han registrado 21,074 sismos, de los cuales 15,513 han tenido una magnitud entre 3 y 3.9. Sólo dos temblores superaron la magnitud 6, pero no rebasaron el 6.9.

¿Dónde tembló hoy en México?

Hora: 4:19 am. Epicentro: sur de Salina Cruz, en Oaxaca, con coordenadas de 15.521°, -95.04°, una profundidad de 16.1 kilómetros. Magnitud de 4.1.

Hora: 2:50 am. Epicentro: sur de Loma Bonita, en Oaxaca, con coordenadas de 17.675°, -95.907°, una profundidad de 91.7 kilómetros. Magnitud de 4.1.

Qué hacer en caso de sismo

Las recomendaciones de Protección Civil ante un sismo son: