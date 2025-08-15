Detienen a participante de “Miss México 2025”, Isadora N, con armamento

Isadora Lagos, Miss Guerrero 2024, fue detenida por agentes federales por el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, en la caseta de La Venta de la Autopista del Sol.

La captura se realizó a las 14:30 horas del jueves, en el acceso al puerto de Acapulco, durante una revisión de rutina al vehículo donde viajaba en compañía de una mujer y dos hombres.

Se detalló que personal de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, les marcaron el alto, en un filtro de control instalado en la entrada del municipio

Fuentes de seguridad confirmaron a El Heraldo de México, que en la cajuela de la camioneta blanca marca Dodge, tipo Durango, en la que viajaba, les fue localizada una pistola calibre 9 milímetros, dos cargadores abastecidos y 35 cartuchos útiles.

Isadora “N” y tres personas más, fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público de la FGR en Acapulco, donde en las próximas 48 horas se determinará su situación jurídica.

La joven acapulqueña de 25 años de edad, es licenciada en derecho y actualmente estudia gastronomía. En septiembre del año pasado fue seleccionada para representar al estado de Guerrero en el concurso de belleza nacional “Miss México 2025”.