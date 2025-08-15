Detienen a integrante de "Los Malportados" o "Nuevo Imperio", grupo delictivo dedicado a venta y distribución de drogas

En una acción conjunta entre SSC y FGJ, ambas de la Ciudad de México, además de SSPC, Defensa, Marina, FGR y GN y autoridades del Estado de México, se detuvo en Santiago Teyahualco en el Estado de México a Dylan Samuel “R”, de 30 años, alias "Roto", "Gordo" o "Gato", integrante del grupo delictivo "Los Malportados" o "Nuevo Imperio", dedicados a la venta y distribución de narcóticos, homicidios, extorsión, robo y despojo, con actividad en la Ciudad de México y los estados de Morelos, México y Guerrero.

Está relacionado con cinco carpetas de investigación, una por feminicidio en el año 2024, otra por delitos contra la salud en el año 2023, y tres en el presente año por extorsión y asociación delictuosa, por delincuencia organizada y por narcomenudeo.

Todo se logró gracias a trabajos de investigación e inteligencia y en seguimiento a la identificación y detención de personas generadoras de violencia, en una acción conjunta entre policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y autoridades del Estado de México, cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado en contra de un hombre.

Las acciones se realizaron en la Calle 12, de la colonia San Pablo CTM, de Santiago Teyahualco, en el Estado de México, donde el personal policial realizaba labores de inteligencia, y de recopilación de información para dar seguimiento a carpetas de investigación.

Fue así que identificaron al hombre de 30 años de edad quien, luego de corroborar su identidad, fue detenido, se le informó la orden de aprehensión que existe en su contra, así como sus derechos de ley, y fue puesto a disposición de la autoridad que lo requiere en un centro penitenciario en la Ciudad de México.

Cabe señalar que, de acuerdo con las indagatorias, el detenido posiblemente forma parte de una célula delictiva dedicada a la venta y distribución de narcóticos, al homicidio, extorsión y despojo de predios, en diversas alcaldías de la Ciudad de México y en los estados de Morelos, de México y Guerrero.

