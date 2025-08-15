Después de la tormenta en CDMX y Edomex, sale el arcoiris | FOTOS

Luego de una intensa tormenta ocurrida durante la tarde y noche del jueves 15 de agosto, este viernes 15 de agosto la Ciudad de México despertó con un arcoiris, que se formó aproximadamente a las 06:15 horas. El fenómeno llenó de color el cielo y a las redes sociales, de fotos.

El periodista y colaborador de El Heraldo de México, Sergio Sarmiento, compartió una imagen en su perfil de la red social X, antes conocida como Twitter, que acompañó con la frase: "Amanecer con arcoíris en Cdmx". El mensaje fue comparetido por sus seguidores y generó algunos comentarios.

"Hermoso amanecer. Gracias por compartir . Linda foto. Excelente fin de semana", "bien dicen que las mejores cosas de la vida son gratis", "wonderful day", fueron algunos de ellos. Así como el periodista, otras personas también compartieron imágenes, e incluso videos como en el caso de la cuenta Webcams de México.

Amanecer con arcoíris en Cdmx. pic.twitter.com/qsojCjyvfN — Sergio Sarmiento (@SergioSarmiento) August 15, 2025

Agradable mañana con arcoíris sobre ?@FES_ACATLAN? buena manera de concluir la primera semana de clases pic.twitter.com/LvK5CXsI91 — Saul Mandujano Rubio (@mandujano_saul) August 15, 2025

La ciudad despierta con un hermoso #arcoiris ¿Lo viste?



Ciudad de México #CDMX, vista Poniente desde Torre Latino. Video #timelapse

Para ver en vivo: https://t.co/t1cpN8AZAq pic.twitter.com/gJqZDxC4tz — Webcams de México (@webcamsdemexico) August 15, 2025

Hoy me encontré un arcoiris doble uD83DuDE31uD83DuDE31uD83DuDE31uD83DuDC96 pic.twitter.com/IhdEs4A0dg — MeliodasD18 (@Alan_arielM) August 15, 2025

Un cachito de arcoíris de la buena suerte y de las buenas cosas… pic.twitter.com/tJGoEMtNSD — Vieta (@vieta_ina) August 15, 2025

¿Qué es y cómo se forma un arcoirirs?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) señala que lso arcoiris se presentan cuando los rayos de sol penetran las gotas de lluvia en un ángulo de 42 grados, lo que genera un halo luminoso con una variedad de colores, cuyos tonos se deben a la refracción, la cual se produce cuando la luz blanca del sol entra en las gotas y posteriormente se divide en longitudes de onda.

"Esto provoca la representación en el firmamento de un arco resplandeciente, compuesto por una serie de colores brillantes", agrega el órgano oficial de clima en México. El arcoriris asombra de tal manera que cada 3 de abril se celebra el día mundial de ese fenómeno.